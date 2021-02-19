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الرئيس اليمني: إيران وميليشيا الحوثي الإرهابية غير جادين في السلام

Time منذ ساعة
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الرئيس اليمني: إيران وميليشيا الحوثي الإرهابية غير جادين في السلام

عدن (صدى):
أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عدم جدية ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن خلفها إيران للسلام أو الاكتراث له انطلاقاً من أجندتها العدائية تجاه الشعب اليمني والمنطقة بصورة عامة.

وأشار الرئيس هادي إلى تصعيد الميليشيا الأخير على مأرب المتزامن مع التحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن الذي استهدف النازحين والمدنيين في مأرب والأعيان المدنية في المملكة.

جاء ذلك خلال تسلمه في الرياض أمس الخميس أوراق اعتماد سفراء كل من هولندا بيتر هوف، والمجر بالاش سيلماشي، وجنوب أفريقيا كوسبورت خبوشي، والبوسنه والهرسك محمد يوسيتش، لدى اليمن.

ونوه هادي بدعم ومساندة المجتمع الدولي لليمن وشرعيتها الدستورية وكذلك جهود دول التحالف، مؤكداً أهمية دعم اليمن في هذه الظروف خلال مؤتمر المانحين المزمع عقده مطلع مارس المقبل.

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ايران
اليمن
الحوثي

أحدث التعليقات

ابو عمار
ما عنده وقت وزعلان عليه
ابو عمار
حسبي الله عليه المجرم
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الجهل بالدين لا يبيح لكم الاجابه على الاسئله السخيفه والاسلام لم يهضم حقوق المراءه ولا يجيز الخيانه لطرفين ويجب على الزوجه ان تقبل بما حلله الله سبحانه
اللهو البرى
حوار طرشان.. الهدية يقبلها الإنسان بأي شكل كانت. وتعتبر من أثمن. مايقتنيه الإنسان لالجودتها أو حاجته لها لكنها جت من عزيز تعبيرا لمحبته لك وتقدير لمكانتك عنده.

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