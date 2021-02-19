شاب يغتصب فتاة قاصر 12 مرة تحت تهديد السلاح

القاهرة (صدى):
أقدم شاب يبلغ من العمر 27 عامًا في مصر على اغتصاب فتاة عمرها 15 سنة، في حديقة عامة تحت تهديد السلاح الأبيض، وضربها بالـ«سوط» حتى ترضخ لطلبه.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم نجح في مواقعة المجني عليها وممارسة الجنس معها 12 مرة في الحديقة، مستغلًا تلك الفتاة، و5 آخرين من الأولاد، في أعمال التسول والسرقة، وهتك العرض للأولاد أيضًا.
واستدرج المتهم الأطفال ووفر لهم مكانًا للإيواء أسفل أحد الكباري، وكان يجبرهم على السرقة والتسول طوال ساعات اليوم، وعدد من ساعات الليل للسرقة والنشل، والعودة إليه في حديقة عامة ليتسلم منهم المسروقات.
وأشارت التحقيقات إلى أن من يحاول الهرب، يلاحقه ويحضره إلى مكان الإيواء، ثم يعتدي عليه جنسيًا، وضربه بالسوط مرات كثيرة، حتى يرهبه لمنعه من التفكير في الهروب مرة آخرى.