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شاب يغتصب فتاة قاصر 12 مرة تحت تهديد السلاح

Time منذ 18 دقيقة
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شاب يغتصب فتاة قاصر 12 مرة تحت تهديد السلاح

القاهرة (صدى):
أقدم شاب يبلغ من العمر 27 عامًا في مصر على اغتصاب فتاة عمرها 15 سنة، في حديقة عامة تحت تهديد السلاح الأبيض، وضربها بالـ«سوط» حتى ترضخ لطلبه.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم نجح في مواقعة المجني عليها وممارسة الجنس معها 12 مرة في الحديقة، مستغلًا تلك الفتاة، و5 آخرين من الأولاد، في أعمال التسول والسرقة، وهتك العرض للأولاد أيضًا.

واستدرج المتهم الأطفال ووفر لهم مكانًا للإيواء أسفل أحد الكباري، وكان يجبرهم على السرقة والتسول طوال ساعات اليوم، وعدد من ساعات الليل للسرقة والنشل، والعودة إليه في حديقة عامة ليتسلم منهم المسروقات.

وأشارت التحقيقات إلى أن من يحاول الهرب، يلاحقه ويحضره إلى مكان الإيواء، ثم يعتدي عليه جنسيًا، وضربه بالسوط مرات كثيرة، حتى يرهبه لمنعه من التفكير في الهروب مرة آخرى.

Time واتساب
مصر
اغتصاب
جرائم
قاصر
هتك عرض

أحدث التعليقات

ابو عمار
تستاهل المجرمه
ربيعان الربيعان
السبب يعود للمال وللادارة الضعيفه كان من الاولى الاستغناء عن الاجانب الحاليين لتوفير المال و التعاقد مع 3 لاعبين مميزين لتغطيه المراكز الضعيفه كقلب الدفاع فوجود 3 لاعبين مؤثرين افضل من 6 لاعبين كمالة عدد السومه خارج الموضوع فهو ابن الاهلي
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
إبن سمومة
اللهم صل على نبينا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، واغنني بفضلك عمن سواك، وعلى آله و صحبه وسلم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك و حسن عبادتك، والطف بي فيما جرت به المقادير، و اغفر لي و لجميع المسلمين، وارحمني و إياهم برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة يا كريم يا رحيم.. الله المستعان على مانقله الناقلون ،وماوصفه الواصفون.

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