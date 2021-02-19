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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 40 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق(نجران، جازان، عسير ،الباحة ، الرياض ،الشرقية). كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربيه الى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

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المملكة
الطقس

أحدث التعليقات

ابو عمار
تستاهل المجرمه
ربيعان الربيعان
السبب يعود للمال وللادارة الضعيفه كان من الاولى الاستغناء عن الاجانب الحاليين لتوفير المال و التعاقد مع 3 لاعبين مميزين لتغطيه المراكز الضعيفه كقلب الدفاع فوجود 3 لاعبين مؤثرين افضل من 6 لاعبين كمالة عدد السومه خارج الموضوع فهو ابن الاهلي
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
إبن سمومة
اللهم صل على نبينا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، واغنني بفضلك عمن سواك، وعلى آله و صحبه وسلم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك و حسن عبادتك، والطف بي فيما جرت به المقادير، و اغفر لي و لجميع المسلمين، وارحمني و إياهم برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة يا كريم يا رحيم.. الله المستعان على مانقله الناقلون ،وماوصفه الواصفون.

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