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كيفية الحصول على مساحة تخزين أكبر في جوجل درايف

Time منذ ساعة
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كيفية الحصول على مساحة تخزين أكبر في جوجل درايف

وكالات (صدى):
تمنح شركة "جوجل" الأمريكية، مساحة تخزين مجانية تبلغ 15 جيجابايت تلقائيا عند إنشاء حساب جديد، لاستخدامها في كل شئ مرتبط به مثل Gmail وGoogle Drive والمستندات وجداول البيانات والملفات الأخرى.

وتتراكم الكثير من الملفات التي تحتل مساحة كبيرة من مساحة التخزين المجانية وتقلل من حصتك، ولكن يمكنك ترتيب بعض الملفات من خلال: قم بفتح هذا الرابط من هنا، والذي سيعرض لك قائمة بجميع ملفات Drive الخاصة بك مرتبة حسب الحجم مع وجود أكبر العناصر في الأعلى، ابحث في الملفات كبيرة الحجم واحذف أي شئ لم تعد بحاجة إليه.

وافتح الإعدادات Settings، من خلال النقر على رمز الترس في الزاوية العلوية اليمنى من Drive، ثم اضغط على خيار إدارة التطبيقات Manage Apps، فيما بالنسبة إلى أي تطبيقات تحتوي على ملاحظة حول البيانات المخفية، انقر على المربع الرمادي "خيارات Options" على اليسار، وحدد "حذف بيانات التطبيق المخفية Delete hidden app data"، حيث قد تحتوي التطبيقات المرتبطة بسعة تخزين Google Drive أحيانًا على بيانات مخفية.

وفي النهاية افتح مجلد المهملات Drive Trash، ثم انقر على خيار إفراغ سلة المهملات Empty trash أعلى الصفحة للتخلص من الملفات المحذوفة نهائيا؛ بينما الطريقة الثانية: إفراغ مساحة تخزين الصور: انتقل إلى صفحة إعدادات الصور وحدد خيار "جودة عالية High quality".

وبعدها عند النقر على هذا الخيار، سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد التبديل إلى تنسيق "الجودة العالية" وضغط صورك الحالية، ثم قم بالضغط على على زر تأكيد من الرسالة المنبثقة، لضغط حجم صورك وتفريغ بعض المساحة، فيما الطريقة الثالثة: التخلص من رسائل Gmail: افتح حساب البريد الألكتروني Gmail الخاص بك، عبر متصفح الويب، واكتب (has:attachment larger:10M) بمربع البحث في الأعلى.

وحدد أي رسائل بها مرفقات يمكن التخلص منها واحذفها على الفور، إذا كنت لم تعد بحاجه إليها، بينما الخطوة التالية افتح مجلد الرسائل غير المرغوب فيها، وانقر على الرابط "حذف جميع الرسائل غير المرغوب فيها الآن"، وافتح مجلد سلة المهملات، وحدد "إفراغ سلة المهملات الآن" لحذف جميع الرسائل التي قمت بإزالتها نهائيا.

Time واتساب
جوجل درايف
مساحة التخزين

أحدث التعليقات

ابو عمار
تستاهل المجرمه
ربيعان الربيعان
السبب يعود للمال وللادارة الضعيفه كان من الاولى الاستغناء عن الاجانب الحاليين لتوفير المال و التعاقد مع 3 لاعبين مميزين لتغطيه المراكز الضعيفه كقلب الدفاع فوجود 3 لاعبين مؤثرين افضل من 6 لاعبين كمالة عدد السومه خارج الموضوع فهو ابن الاهلي
ابو عمار
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
إبن سمومة
اللهم صل على نبينا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، واغنني بفضلك عمن سواك، وعلى آله و صحبه وسلم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك و حسن عبادتك، والطف بي فيما جرت به المقادير، و اغفر لي و لجميع المسلمين، وارحمني و إياهم برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة يا كريم يا رحيم.. الله المستعان على مانقله الناقلون ،وماوصفه الواصفون.

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