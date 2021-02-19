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بالفيديو.. ‏قصة تجهيز عربة ملكية بالسكة الحديد لنقل الملك فيصل من الرياض إلى الشرقية

Time منذ 25 دقيقة
Views 1397
بالفيديو.. ‏قصة تجهيز عربة ملكية بالسكة الحديد لنقل الملك فيصل من الرياض إلى الشرقية

عادل الحربي (صدى):
سرد المشرف على مكتب الدكتور غازي القصيبي، هزاع العاصمي، أمس الخميس، قصة العربة الملكية بالسكك الحديدية التي جُهزت للملك فيصل - رحمه الله - بناءً على طلبه خلال أسبوعين فقط؛ للانتقال من الرياض إلى الشرقية.

وأوضح هزاع العاصمي خلال لقائه ببرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، إن الملك فيصل طلب من الدكتور غازي القصيبي الذي كان وقتها مديراً للسكك الحديدية تجهيز العربة الملكية للتوجه إلى الشرقية بعد أسبوعين، لافتًا إلى أن القصيبي كلّف العاملين في الورشة بهذا الأمر مع إعداد غرفة نوم داخل العربة أيضاً.

وأشار إلى أن الرحلة استغرقت من 6 إلى 7 ساعات، لكن العجيب في الأمر أن الدكتور القصيبي لاحظ عدم تحرك الملك فيصل من كرسيه طيلة ساعات الرحلة وانشغاله بالتأمل والتفكير؛ مؤكدًا أن الدكتور غازي القصيبي حرص خلال فترة توليه السكك الحديدية على تحفيز العاملين من خلال تسوية أزماتهم وإنشاء نادٍ رياضي ومستوصف صحي لهم، فضلًا عن منح مَن مر على عملهم 15 عاماً بالسكك الحديدية أراضي مميزة.

Time واتساب
الملك فيصل
السكة الحديدية
عربة ملكية

أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ممتازين الأمهات ماقصرو يلقونها من المنصه والا المطبخ😂البلاء لصار الدوام حضوري العيال مراح يفهمون حرف خصوصا المرحله الآبتدائيه😘😂
الراجي عفو ربه
الله اكبر له ٤٥ سنه مهجور ع هالحال؟ اجل وشلون عايش راعي القصر بالوقت ذا..الله الرزاق سبحانه.. وكل نفس تسال عن المال من وين اكتسبهوفيما انفقه واشوف انه ماجوز ترك القصر واللي به من والى .ولو اوقفه سبيل لخدمه الدين ومنفعه له كان ابرك له من هالبطرنه الزايفه
دآنـــــــہہ
والله يا ما جاه من الدعاوي خاصه اذا كان احد معصب وحصل الجوال مغلق 😂😂😂
abdul
الالتزام بالحل السياسي يتطلّب الاعتراف والجلوس مع القوة التي تدير صنعاء " جماعة أنصار الله" لا مع الذي جعل من فندقه بالرياض - عبدربو هادي - مقرا لحكومته المزعومة .
رحآل
دلع 😀 المفروض بابا يعلمها تختصر الهرج مع الرجال للضرورة فقط

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