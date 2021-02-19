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موجة باردة تضرب 9 مناطق

Time منذ 27 دقيقة
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موجة باردة تضرب 9 مناطق

الرياض (صدى):
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الجوف والحدود الشمالية وتبوك وعسير وجازان والشرقية ومكة المكرمة ونجران والباحة.

وأفاد المركز، أن المنطقة الشرقية تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والعديد والقطيف وبقيق ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

وأشار إلى وجود سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية بمنطقة نجران ، وتشمل الحالة بدر الجنوب وحبونا ونجران، وتستمر حتى الساعة 03.00 من صباح الجمعة، بينما منطقة الباحة تشهد استمرار سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الباحة وعقيق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة، وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة سحباً رعدية ممطرة ونشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

وتشهد جازان أمطاراً خفيفة ونشاطاً في الرياح السطحية، وتشمل الدائر والريث والعيدابي وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 0300 من صباح الجمعة، وتشهد أيضاً فرسان ارتفاعاً للأمواج وتدنياً للرؤية الأفقية، بينما منطقة عسير بها أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الافقية، وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الجمعة.

وفي السياق نفسه، تشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة على أبها والمجاردة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة، حتى الساعة الـ 04.00 من فجر الجمعة؛ منبهًا منطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة، وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 01.00 من صباح الجمعة.

وأوضح منطقة الحدود الشمالية تشهد أيضاً موجة باردة، وتشمل الحالة العويقلية وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة، كما تشهد أيضاً ضباباً وتدنياً للرؤية تشمل العويقلية ورفحاء وطريف حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة، وكذلك منطقة الجوف بها موجة باردة تشمل القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة 09.00 من صباح الجمعة، كما تشهد ضباباً وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل دومة الجندل وسكاكا بجانب القريات وطبرجل حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

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المملكة
الطقس
موجة باردة
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

الراجي عفو ربه
الله اكبر له ٤٥ سنه مهجور ع هالحال؟ اجل وشلون عايش راعي القصر بالوقت ذا..الله الرزاق سبحانه.. وكل نفس تسال عن المال من وين اكتسبهوفيما انفقه واشوف انه ماجوز ترك القصر واللي به من والى .ولو اوقفه سبيل لخدمه الدين ومنفعه له كان ابرك له من هالبطرنه الزايفه
دآنـــــــہہ
والله يا ما جاه من الدعاوي خاصه اذا كان احد معصب وحصل الجوال مغلق 😂😂😂
abdul
الالتزام بالحل السياسي يتطلّب الاعتراف والجلوس مع القوة التي تدير صنعاء " جماعة أنصار الله" لا مع الذي جعل من فندقه بالرياض - عبدربو هادي - مقرا لحكومته المزعومة .
رحآل
دلع 😀 المفروض بابا يعلمها تختصر الهرج مع الرجال للضرورة فقط
الراحل
المشكلة في رائيي مو بوضع الرواتب فقط يجب أن يعطون صفة أمنية تحد من استهتار الشركات والمراجعين على الموظف وأيضا تفعيل دور الرقابة الدورية يسن لهم آلية تظلم تكون المسؤولة عنها بشكل مباشر الداخلية

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