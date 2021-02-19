بالفيديو.. حسن عبدالقادر: 7 من لاعبي الأهلي لا يتعاقد معهم إلا الأندية المتأخرة

نواف السالم (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي حسن عبدالقادر، اليوم الجمعة، أن النادي الأهلي كان يستطيع التصدر بفارق 9 نقاط، لكنه يخسر بسبب أدواته الضعيفة في الملعب.
وقال حسن عبدالقادر، خلال تصريحاته لبرنامج "الديوانية" المذاع على الرياضية السعودية، أن 7 من لاعبي الأهلي لا يتعاقد معهم إلا الأندية التي تتذيل ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح الإعلامي الرياضي، أن اللاعبين المحليين في الأهلي أفضل من الأجانب، ولكنهم ليسوا بجودة سالم الدوسري وسلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد البريك على سبيل المثال؛ مؤكدًا أن الهلال هو بطل الدوري.