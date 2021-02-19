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والد الطفل المحروق في جازان يكشف تفاصيل الواقعة

Time منذ ساعة
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والد الطفل المحروق في جازان يكشف تفاصيل الواقعة

جازان (صدى):
كشف والد الطفل المحروق بمنطقة جازان، والتي كانت "صدى" قد تناولت قصته، سبب تعرض ابنه للضـرب والحرق لافتًا إلى أن ذلك يرجع لخلاف اندلع بينه وبين مجموعة من أقاربه على هاتف جوال.

وأوضح والد الطفل، أن 3 أشخاص اعتدوا على ابنه بالضـرب المبرح والحرق في أنحاء متفرقة من جسمه، وأنه لا يزال يتلقى العلاج في المستشفى وحالته مستقرة، وفقًا لـ "أخبار 24".

وأكد أن عمر ابنه 13 عاماً وأن من قاموا بضـربه يكبرونه وجميعهم متزوجون، كما أن جميع المعتدين في قبضة رجال الأمن؛ حيث كان المتحدث باسم شرطة منطقة جازان قد أفاد في وقت سابق، بأنه تم تحديد المتسبب في إيذائه وهو أحد أقاربه، وجرى القبض عليه وإحالته للنيابة العامة.

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أحدث التعليقات

الراجي عفو ربه
الله اكبر له ٤٥ سنه مهجور ع هالحال؟ اجل وشلون عايش راعي القصر بالوقت ذا..الله الرزاق سبحانه.. وكل نفس تسال عن المال من وين اكتسبهوفيما انفقه واشوف انه ماجوز ترك القصر واللي به من والى .ولو اوقفه سبيل لخدمه الدين ومنفعه له كان ابرك له من هالبطرنه الزايفه
دآنـــــــہہ
والله يا ما جاه من الدعاوي خاصه اذا كان احد معصب وحصل الجوال مغلق 😂😂😂
abdul
الالتزام بالحل السياسي يتطلّب الاعتراف والجلوس مع القوة التي تدير صنعاء " جماعة أنصار الله" لا مع الذي جعل من فندقه بالرياض - عبدربو هادي - مقرا لحكومته المزعومة .
رحآل
دلع 😀 المفروض بابا يعلمها تختصر الهرج مع الرجال للضرورة فقط
الراحل
المشكلة في رائيي مو بوضع الرواتب فقط يجب أن يعطون صفة أمنية تحد من استهتار الشركات والمراجعين على الموظف وأيضا تفعيل دور الرقابة الدورية يسن لهم آلية تظلم تكون المسؤولة عنها بشكل مباشر الداخلية

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