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"المعلمي" يشارك في الاجتماع الأول لسفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى الأمم المتحدة

Time منذ 33 دقيقة
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"المعلمي" يشارك في الاجتماع الأول لسفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى الأمم المتحدة

نيويورك (صدى):
شارك معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في الاجتماع الأول لسفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى الأمم المتحدة الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي بمشاركة المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون الخليجي والمندوب المراقب لمجلس التعاون لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أبرز القضايا التي تهم دول الخليج، والتحديات المشتركة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهم بما يخدم مصالح دول الخليج ويحافظ على وحدة الصف في أروقة ‫الأمم المتحدة.

حضر الاجتماع رئيس الجمعية العامة بوفد المملكة خدام الفايز، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني.

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مجلس التعاون الخليجي
المعلمي

أحدث التعليقات

الراحل
المشكلة في رائيي مو بوضع الرواتب فقط يجب أن يعطون صفة أمنية تحد من استهتار الشركات والمراجعين على الموظف وأيضا تفعيل دور الرقابة الدورية يسن لهم آلية تظلم تكون المسؤولة عنها بشكل مباشر الداخلية
د محمد ماجد بخش
مرت 6000 يوم وخمسمائة ولم تتوقف العجلة وستستمر
د محمد ماجد بخش
ربما قالوا ذلك العجاج سيدفنه الوقت
د محمد ماجد بخش
حتى نظرية جهد التأين ستسقط لقد اسقطوني وراهنوا على ترك وتأخير الأمر لما بعد
د محمد ماجد بخش
أكرر : الدرجة المغناطيسية هي عدد ممثل لوحدة الكتلة الكلية، والطاقة هي جزء من تلك الدرجة فعندما تتخذ الوحدة تشكيلا فراغيا جديدا يتحدد انطلاق درجة أو درجتين أو ثلاثة درجات من وحدة الطاقة بحسب درجة الاستقرار التي تمثل وحدة فارق كتلة الثبات في صورة طاقة منطلقة من الوحدة المغناطيسية الفراغية الممثلة لمركز ووحدة الكتلة الثقالية المغناطيسية

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