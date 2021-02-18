«حمزة مون بيبي» يهدد فنانة شهيرة بعد عودته إلى نشاطه مجددًا

متابعة أميرة خالد (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، عن عودة حساب "حمزة مون بيبي" المتخصص في فضائح المشاهير لنشاطه من جديد على تطبيق إنستغرام، رغم سجن مجموعة من المتهمين بإدارته.
وقدم صاحبه المجهول الاعتذار لبعض الصحفيين المغاربة عن ما صدر عنه، ويعبر عن رضاه عما آلت إليه الأمور بخصوص بعض الأشخاص، الذين اتهمهم بالانفصالية أو النصب، فيما توعد بـ"فضح" مغنية مغربية متخصصة في أداء الفن الحساني، وهو الفن الشعبي في الأقاليم الجنوبية الصحراوية للمغرب.
وكانت تلك الفنانة قد تقدّمت عام 2019 بشكوى ضد الحساب، إلى جانب شكاوى أخرى رفعها متضررون آخرون، وهو ما أدى إلى سجن أسماء معروفة، أبرزها المغنية دنيا بطمة التي اتهمت بالوقوف خلف الحساب.