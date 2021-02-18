العقيلي يهاجم حمدالله بعد هزيمة النصر أمام القادسية 

ماجد محمد (صدى):
هاجم لاعب النصر السابق، خالد العقيلي، المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب سوء أدائه بالشوط الأول مع فريقه ضد القادسية.
وقال خالد العقيلي:" ثالث مباراة للمهاجم المغربي من بعد عودته، مستوى فني سيئ، ولم يقدم أي شيء بالعكس أثر على المستوى الفني للفريق، رائد الغامدي ظُلم بالدكة عطفًا على ما قدمه في غياب حمدالله ".
وكان القادسية، فاز على نظيره النصر، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 28 نقطة، ويواجه الباطن الثلاثاء 23 فبراير، بينما توقف النصر يتوقف عند النقطة 25، ويلاقي الهلال في اليوم ذاته.