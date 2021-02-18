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العقيلي يهاجم حمدالله بعد هزيمة النصر أمام القادسية 

Time منذ 58 دقيقة
Views 1902
العقيلي يهاجم حمدالله بعد هزيمة النصر أمام القادسية 

ماجد محمد (صدى):
هاجم لاعب النصر السابق، خالد العقيلي، المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب سوء أدائه بالشوط الأول مع فريقه ضد القادسية.

وقال خالد العقيلي:" ثالث مباراة للمهاجم المغربي من بعد عودته، مستوى فني سيئ، ولم يقدم أي شيء بالعكس أثر على المستوى الفني للفريق، رائد الغامدي ظُلم بالدكة عطفًا على ما قدمه في غياب حمدالله ".

وكان القادسية، فاز على نظيره النصر، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 28 نقطة، ويواجه الباطن الثلاثاء 23 فبراير، بينما توقف النصر يتوقف عند النقطة 25، ويلاقي الهلال في اليوم ذاته.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
ليتك ماسويتها
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
للأسف عندنا مفهوم أن الشخص الغني انه ملاك ومايغلط فقط لأنه غني لكن لو تعمقت في حياته الخاصة مثل ماتعمقت أنا مع إحدى العوائل المعروفه في منطقة مكه والي تتخذ الفضيلة ستار لاعمالها المنافية حيث أنهم أمام الناس يتفننون في الكلمات إحنا ماناخذ حق أحد ولا ناكل حق أحد و باالله إذا تعرفون شخص ظلمناه بدون قصد علمونا وفي الاخير إلا والبنت الي كنت برتبط فيها مع واحد منهم ضحك عليها باالكم قرش الي حصلها من ابوه ف صرت معد اثق كثير ولا أصدق المظاهر الكذابه وفي أثرياء يخافون الله انا مااقول كلهم بس اتكلم عن تجربه
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
أثره أنت 😂😂😂😂
الخيمة الشعبية
"عامل الناس مثلما تحب أن يعاملوك" مقولة صحيحة؛ فالجميع يحب أن يتعامل الناس معه بالتي هي أحسن. ؛وجدير بنا أن نعمل بقوله تعالى: {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} [سورة فصلت]
dfs
اتمنى إجراء فحص الدي أن إيه لابوها أو اخوها لنتأكد هل هم عتبات أو حتى عرب لان القبائل معها ناس مخالطين لها يحملون اسمها وصولهم غير عربية وفوز هذي ملامحها وتصرفاتها ماهي عربية

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