شاهد.. رغد صدام حسين تكشف حقيقة نقل رفات ‎والدها بعد دفنه إلى مكان آخر 

بغداد (صدى):
أوضحت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، حقيقة نقل رفات صدام حسين بعد دفنه إلى مكان آخر قبل دخول داعش إلى الموصل.
وأضافت رغد، خلال لقائها بقناة العربية:" جثمان والدي يوجد في مكان أمين وأكتفي بهذا القدر"، لافتة:" المكان الأول كان معروفًا، حتى صار طلاب المدارس يزورونه ولكن الحكومة العراقية منعتهم من زيارته ".
وتابعت:" أحد المحامين استلم جثمان والدي وذهب إلى منطقة العوجه، وتم دفنه بالقرب من مقابر أخواتي "، مضيفة:" استلمنا جثمان والدي بشكل رسمي بطائرة هليكوبتر وتم تأمين تفاصيل الدفن وتمت على أكمل وجه ".