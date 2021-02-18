كاريلو: قدمنا عملا كبيرا أمام التعاون و رازفان كان مثل الأب

نواف السالم (صدى):
أكد البيروفي أندري كاريلو لاعب الهلال أن فريقه قدم عمل كبير اليوم أمام التعاون الذي فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وقال كاريلو "قدمنا عمل كبير داخل الملعب، وسعيد أن الأمور كانت كما نريد".
وأضاف لاعب الهلال "المساحات التي كانت أمامنا كبيرة ساعدتنا على الفوز، رازفان اشتغل معنا فترة طويلة و كان مثل الأب للمجموعة"، مشيرا إلى أنه سوف يستمرون على هذا الأداء.
يذكر أن فريق الهلال انتزع فوزا ثمينا من نظيره الاتفاق، اليوم الخميس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.