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شاهد.. تعليق عبدالله عطيف على فوز الهلال على الاتفاق 

Time منذ 27 دقيقة
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شاهد.. تعليق عبدالله عطيف على فوز الهلال على الاتفاق 

نواف السالم (صدى):
علق لاعب الهلال، عبدالله عطيف، على فوز فريقه على الاتفاق بثلاثية،ضمن مباريات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وقال عبدالله عطيف:" فوز اليوم مهم جدًا من جميع النواحي، ومبارياتنا أمام الفرق التي تفتح اللعب أسهل ".

وأضاف:" ‎حرصنا على خلق فرص أكثر خلال المباراة "، لافتا:" المباريات مع الفرق الكبيرة تكون أسهل بكثير ".

 

وتابع:" وصلت للجاهزية الكاملة "، مضيفا:" كان في تعثر بالهلال وسنحافظ على المستوى الحالي ".

 

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 36 نقطة، ويلاقي النصر الثلاثاء 23 فبراير، بينما توقف الاتفاق عند 27 نقطة، ويواجه الفتح في اليوم ذاته.

Time واتساب
الهلال
الاتفاق
عبدالله عطيف

أحدث التعليقات

محمد الرمثي
الله يهدي الجميع والانسان ماهو معصوم من الخطأ وخير الخطائين التوابين وهذي نزغة شيطان وتنتهي
ابو شهاب
الفقر يعمل عمايل
ابو شهاب
الفقر يعمل عمايل
عادل عبدالحي حمزة
قام وجاب جونين
عادل عبدالحي حمزة
يارب شوية الدولارات إلي في الصورة فقط

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