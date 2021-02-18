شاهد.. تعليق عبدالله عطيف على فوز الهلال على الاتفاق 

نواف السالم (صدى):
علق لاعب الهلال، عبدالله عطيف، على فوز فريقه على الاتفاق بثلاثية،ضمن مباريات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال عبدالله عطيف:" فوز اليوم مهم جدًا من جميع النواحي، ومبارياتنا أمام الفرق التي تفتح اللعب أسهل ".
وأضاف:" حرصنا على خلق فرص أكثر خلال المباراة "، لافتا:" المباريات مع الفرق الكبيرة تكون أسهل بكثير ".
وتابع:" وصلت للجاهزية الكاملة "، مضيفا:" كان في تعثر بالهلال وسنحافظ على المستوى الحالي ".
وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 36 نقطة، ويلاقي النصر الثلاثاء 23 فبراير، بينما توقف الاتفاق عند 27 نقطة، ويواجه الفتح في اليوم ذاته.