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فيصل أبو ثنين يعلق على فوز الهلال بثلاثية 

Time منذ 54 دقيقة
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فيصل أبو ثنين يعلق على فوز الهلال بثلاثية 

طلال الغامدي (صدى):
علق فيصل أبو ثنين، لاعب المنتخب الوطني والهلال سابقا، على فوز الهلال على الاتفاق بثلاثية،ضمن مباريات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.، قائلا:" مبرووك للهلال وحظ أوفر للاتفاق ".

وأضاف:"مباراة جميلة وجيدة من الفريقين استعاد الهلال فيها جزء من مستواه وروحه وكاريلو "، مبينا:"كان الهلال بحاجة لفوز يقربه من القمة ويستعيد ثقته ويهيئه لمباراة النصر ".

 

وأوضح:" بداية جيدة للمدرب وعودة موفقة لكاريلو وتحسن مستوى البريك والفريق بشكل عام، نتمنى الاستمرار ".

 

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 36 نقطة، ويلاقي النصر الثلاثاء 23 فبراير، بينما توقف الاتفاق عند 27 نقطة، ويواجه الفتح في اليوم ذاته.

Time واتساب
الهلال
الاتفاق
فيصل أبو ثنين

أحدث التعليقات

محمد الرمثي
الله يهدي الجميع والانسان ماهو معصوم من الخطأ وخير الخطائين التوابين وهذي نزغة شيطان وتنتهي
ابو شهاب
الفقر يعمل عمايل
ابو شهاب
الفقر يعمل عمايل
عادل عبدالحي حمزة
قام وجاب جونين
عادل عبدالحي حمزة
يارب شوية الدولارات إلي في الصورة فقط

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