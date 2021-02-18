فيصل أبو ثنين يعلق على فوز الهلال بثلاثية 

طلال الغامدي (صدى):
علق فيصل أبو ثنين، لاعب المنتخب الوطني والهلال سابقا، على فوز الهلال على الاتفاق بثلاثية،ضمن مباريات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.، قائلا:" مبرووك للهلال وحظ أوفر للاتفاق ".
وأضاف:"مباراة جميلة وجيدة من الفريقين استعاد الهلال فيها جزء من مستواه وروحه وكاريلو "، مبينا:"كان الهلال بحاجة لفوز يقربه من القمة ويستعيد ثقته ويهيئه لمباراة النصر ".
وأوضح:" بداية جيدة للمدرب وعودة موفقة لكاريلو وتحسن مستوى البريك والفريق بشكل عام، نتمنى الاستمرار ".
وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 36 نقطة، ويلاقي النصر الثلاثاء 23 فبراير، بينما توقف الاتفاق عند 27 نقطة، ويواجه الفتح في اليوم ذاته.