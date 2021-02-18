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بالفيديو.. الهلال يضرب الاتفاق بثلاثية ويتقدم إلى الوصافة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الهلال يضرب الاتفاق بثلاثية ويتقدم إلى الوصافة

نواف السالم (صدى):
انتزع فريق الهلال، فوزا ثمينا من نظيره الاتفاق، اليوم الخميس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الفرنسي بافتيمبي غوميز الهدف الأول للهلال عند الدقيقة 58، وتمكن كاريلو من إحراز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 73، وأحرز غوميز في الدقيقة 80 الهدف الثالث للهلال، بينما سجل الهدف الأول للاتفاق اللاعب فيليب كيش في الدقيقة 6+90 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 36 نقطة، ويلاقي النصر الثلاثاء 23 فبراير، بينما توقف الاتفاق عند 27 نقطة، ويواجه الفتح في اليوم ذاته.

 

 

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الهلال
الاتفاق
الدوري
غوميز

أحدث التعليقات

محمد الرمثي
الله يهدي الجميع والانسان ماهو معصوم من الخطأ وخير الخطائين التوابين وهذي نزغة شيطان وتنتهي
ابو شهاب
الفقر يعمل عمايل
ابو شهاب
الفقر يعمل عمايل
عادل عبدالحي حمزة
قام وجاب جونين
عادل عبدالحي حمزة
يارب شوية الدولارات إلي في الصورة فقط

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