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الزكاة والدخل تكشف عن 11 مخالفة لضريبة القيمة المضافة

Time منذ 8 دقائق
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الزكاة والدخل تكشف عن 11 مخالفة لضريبة القيمة المضافة

الرياض (صدى):
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل نحو 11 مخالفة لضريبة القيمة المضافة، ويمكن إبلاغ الهيئة عند حدوث أي من هذه المخالفات.

وقالت الزكاة والدخل أن من ضمن الحالات التي تستوجب إبلاغ الهيئة عدم توضيح طبيعة ونوع السلع والخدمات التي تم تقديمها، وعدم كتابة الرقم الضريبي في الفاتورة،و عدم كتابة التاريخ في الفاتورة الضريبية، وتحصيل ضريبة القيمة المضافة على المواطن في التعليم الأهلي والرعاية الصحية الخاصة، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وكذلك عدم توضيح أن الأسعار شاملة الضريبة، وعدم كتابة عنوان المنشأة في الفاتورة، وتحصيل الضريبة على منتج صفري، و احتساب ضريبة أقل أو أكثر من 15%، وفقًا للهيئة العامة للزكاة والدخل.

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الزكاة والدخل
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ضريبة

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله ياخذ عقلك لو يصير لنكن الدم والرقاب تبقى اختك سمعتكم واحدة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههه طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔
صلاح
صدام قتل الالاف من العراقين وجاء اليوم اللي ينتقمون منه ويشنقونه

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