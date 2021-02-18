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الكشف عن الفئات التي يحق لها صرف معاش مبكر

Time منذ 38 دقيقة
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الكشف عن الفئات التي يحق لها صرف معاش مبكر

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الفئات التي يحق لها الحصول على المعاش قبل بلوغ سن الستين إذا تقدموا بطلب الصرف.

وقالت التأمينات الاجتماعية أن من الفئات التي يحق لها صرف المعاش المبكر، المشترك الذي توفرت لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن (300) شهر، وترك العمل الخاضع للنظام، وكذلك المشترك الذي يعمل في الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وبلغ عمره خمسًا وخمسين سنة أو أكثر، وترك العمل الخاضع للنظام، وتوافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا، وثبت مزاولته هذا النوع من الأعمال بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت أن المشترك المفقود أو الغائب، يعامل معاملة المشترك المتوفى ويستحق أفراد عائلته الصرف، وكذلك يستحق المشترك الذي حدث له عجز غير مهني صرف المعاش المبكر.

وأضافت التأمينات أنه في حال صدور حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن لمدة ثلاثة أشهرأو اكثر أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة، وتوفرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (120) شهرًا وانتهى اشتراكه، فإنه يحق لأفراد عائلته الحصول على المعاش.

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التأمينات الاجتماعية
معاش
معاش مبكر

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله ياخذ عقلك لو يصير لنكن الدم والرقاب تبقى اختك سمعتكم واحدة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههه طيب
صلاح
صدام قتل الالاف من العراقين وجاء اليوم اللي ينتقمون منه ويشنقونه
458
الحجاب الشرعي يصرخ

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