مدرب القادسية يوضح نقاط ضعف النصر

ماجد محمد (صدى):
قال يوسف المناعي، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، أن فريقه نجح في تحقيق الفوز وكسب الثلاث نقاط، مع الحفاظ على مرماهم حتى النهاية.
وأكد المناعي في تصريحات للناقل الحصري بأن فريقه لعب على نقاط ضعف النصر.
وأوضح "درسنا النصر بشكل جيد، وكنا ندرك بأن عملية ارتداده للخلف بطيئة بعض الشيء، مما جعلنا نستغل المساحات المتاحة أثناء التحولات".
وأبدى مدرب القادسية استياءه من إعطاء الحكام كروت صفراء عديدة لفريقه بالإضافة إلى طرد حمد اليامي، لذا فإنه قد يعاني في الجولات المقبلة بسبب الغيابات الاضطرارية.