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مدرب القادسية يوضح نقاط ضعف النصر

Time منذ 30 دقيقة
Views 1550
مدرب القادسية يوضح نقاط ضعف النصر

ماجد محمد (صدى):
قال يوسف المناعي، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، أن فريقه نجح في تحقيق الفوز وكسب الثلاث نقاط، مع الحفاظ على مرماهم حتى النهاية.

وأكد المناعي في تصريحات للناقل الحصري بأن فريقه لعب على نقاط ضعف النصر.

وأوضح "درسنا النصر بشكل جيد، وكنا ندرك بأن عملية ارتداده للخلف بطيئة بعض الشيء، مما جعلنا نستغل المساحات المتاحة أثناء التحولات".

وأبدى مدرب القادسية استياءه من إعطاء الحكام كروت صفراء عديدة لفريقه بالإضافة إلى طرد حمد اليامي، لذا فإنه قد يعاني في الجولات المقبلة بسبب الغيابات الاضطرارية.

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النصر
مدرب
حمد اليامي
القادسية
يوسف المناعي
كروت صفراء

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله ياخذ عقلك لو يصير لنكن الدم والرقاب تبقى اختك سمعتكم واحدة
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ههههههههههههههههههههه طيب
صلاح
صدام قتل الالاف من العراقين وجاء اليوم اللي ينتقمون منه ويشنقونه
458
الحجاب الشرعي يصرخ

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