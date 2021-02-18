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شاهد.. رد فعل رغد صدام حسين على مشهد إعدام والدها

Time منذ 57 دقيقة
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شاهد.. رد فعل رغد صدام حسين على مشهد إعدام والدها

بغداد (صدى):
قالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل إنها لم تشاهد فيديو إعدام والدها، موضحة أنها ترفض مشاهدته إلى اليوم.

 

وأضافت رغد في لقاء مع قناة العربية:" المشهد ما شفته وأرفض أن أشوفه إلى يومنا هذا، قبل سنتين تقريبا كان أحد أفراد عائلتي بيشرح التفاصيل معتقدًا أنني قد شاهدت هذه اللقطة، قلت له لا تكمل لأني ما شوفتها ولا راح أشوفها في يوم من الأيام ".

وأوضحت:" هما أرادوا أن يكشروا رمز، وارتأوا أنه بإعدامه تنكسر الأمة، أرادوا شيئًا لطن الله أراد الأفضل، أراد لهذا الرجل الشهادة، وتلى الشهادتين في اللحظة الأخيرة، وكان كما شاهد الكل شجاع إلى آخر لحظة، فانقلب السحر على الساحر ".

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إعدام
رغد صدام حسين

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله ياخذ عقلك لو يصير لنكن الدم والرقاب تبقى اختك سمعتكم واحدة
صلاح
صدام قتل الالاف من العراقين وجاء اليوم اللي ينتقمون منه ويشنقونه
458
الحجاب الشرعي يصرخ
458
حجاب محترم

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