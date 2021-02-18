العنزي يهاجم النصر بعد هزيمته أمام القادسية:" ما يستاهل "

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي محمد شنوان العنزي، على فوز القادسية على النصر بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
قال محمد العنزي:" مبروك للقادسية، فوز مستحق "، مضيفا:" النصر مايستاهل.. كيف وصل لهذا الحال، سؤال كل الجمهور يعرف إجابته ".
وأوضح:" النصر يبحث عن المبررات، قلتها وكررتها، " هورفات"مدرب "مؤقت"، وتأخير ملف المدرب سيكلف الفريق، خسارة كأس الملك وخروج من آسيا ".
وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 28 نقطة، ويواجه الباطن الثلاثاء 23 فبراير، بينما توقف النصر يتوقف عند النقطة 25، ويلاقي الهلال في اليوم ذاته.