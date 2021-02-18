الأعداد السابقة للصحيفة

العنزي يهاجم النصر بعد هزيمته أمام القادسية:" ما يستاهل "

Time منذ ساعة
Views 2510
العنزي يهاجم النصر بعد هزيمته أمام القادسية:" ما يستاهل "

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي محمد شنوان العنزي، على فوز القادسية على النصر بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة 19 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

قال محمد العنزي:" مبروك للقادسية، فوز مستحق "، مضيفا:" النصر مايستاهل.. كيف وصل لهذا الحال، سؤال كل الجمهور يعرف إجابته ".

وأوضح:" النصر يبحث عن المبررات، قلتها وكررتها، " هورفات"مدرب "مؤقت"، وتأخير ملف المدرب سيكلف الفريق، خسارة كأس الملك وخروج من آسيا ".

 

وبهذه النتيجة، رفع القادسية رصيده إلى 28 نقطة، ويواجه الباطن الثلاثاء 23 فبراير، بينما توقف النصر يتوقف عند النقطة 25، ويلاقي الهلال في اليوم ذاته.

Time واتساب
النصر
القادسية
محمد شنوان العنزي
كأس الملك

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله ياخذ عقلك لو يصير لنكن الدم والرقاب تبقى اختك سمعتكم واحدة
صلاح
صدام قتل الالاف من العراقين وجاء اليوم اللي ينتقمون منه ويشنقونه
458
الحجاب الشرعي يصرخ
458
حجاب محترم
458
حجاب محترم

أخر الأخبار

خوف رؤى الصبان من النياق
خوف رؤى الصبان من النياق
Time منذ 7 دقائق Views 204
الزكاة والدخل تكشف عن 11 مخالفة لضريبة القيمة المضافة
الزكاة والدخل تكشف عن 11 مخالفة لضريبة القيمة المضافة
Time منذ 8 دقائق Views 1209
احسن حل للناس النشبة
احسن حل للناس النشبة
Time منذ 8 دقائق Views 209
رجل يُمسك بأفعى داخل قسم الشرطة
رجل يُمسك بأفعى داخل قسم الشرطة
Time منذ 9 دقائق Views 163
بيان عاجل من النيابة العامة بخصوص التعاملات والتوقيعات الإلكترونية
بيان عاجل من النيابة العامة بخصوص التعاملات والتوقيعات الإلكترونية
Time منذ 19 دقيقة Views 1646
بالفيديو.. وزير النقل يكشف عن إنشاء جسر بري للبضائع يربط غرب المملكة بشرقها
بالفيديو.. وزير النقل يكشف عن إنشاء جسر بري للبضائع يربط غرب المملكة بشرقها
Time منذ 21 دقيقة Views 1437
مدرب القادسية يوضح نقاط ضعف النصر
مدرب القادسية يوضح نقاط ضعف النصر
Time منذ 29 دقيقة Views 1546
الكشف عن الفئات التي يحق لها صرف معاش مبكر
الكشف عن الفئات التي يحق لها صرف معاش مبكر
Time منذ 38 دقيقة Views 2009
الملحم عقب هزيمة النصر: "أجانبه معطوبين"
الملحم عقب هزيمة النصر: "أجانبه معطوبين"
Time منذ 46 دقيقة Views 1656
شاهد.. رد فعل رغد صدام حسين على مشهد إعدام والدها
شاهد.. رد فعل رغد صدام حسين على مشهد إعدام والدها
Time منذ 57 دقيقة Views 2063