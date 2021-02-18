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الملحم عقب هزيمة النصر: "أجانبه معطوبين"

Time منذ 46 دقيقة
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الملحم عقب هزيمة النصر: "أجانبه معطوبين"

طلال الغامدي (صدى):
شن الناقد الرياضي عادل بن عبدالمحسن الملحم، هجوما على نادي النصر، بعد خسارة الفريق أمام القادسية بهدف بدون رد.

وقال الملحم:"‏الحارس بدون بديل بعد أن استغنت الإدارة الموقرة عن جميع الحراس، مايكون يبي فلوسه،الكوري قبل الاصابه معطوب، مارتنيز مقلب وبيتروس حماس فقط و أمرابط وحمد الله انتهى موسمهم مع الشامخ. المحصلة النصر يشارك بدون أجانب . هل يستطيع أحد منهم أن يقنع المدرب أن يلعب اللقاءات القادمة بدون أجانب ؟".

وتابع" ‏‏الفريق الوحيد الذي يلعب بدون أجانب هو النصر في هذا الموسم انتهى كل شي، هل نشاهد نصرا مختلفا في الموسم القادم ام يبقى الحال كما هو عليه؟".

وأضاف" ‏‏أمر آخر استحوا تطلبون دعم وفزعة جماهير وأنتو تتفرجون على فريق أجانبه معطوبين!!"

Time واتساب
النصر
القادسية
عادل بن عبدالمحسن الملحم
أجانبه معطوبين

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