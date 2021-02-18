الملحم عقب هزيمة النصر: "أجانبه معطوبين"

طلال الغامدي (صدى):
شن الناقد الرياضي عادل بن عبدالمحسن الملحم، هجوما على نادي النصر، بعد خسارة الفريق أمام القادسية بهدف بدون رد.
وقال الملحم:"الحارس بدون بديل بعد أن استغنت الإدارة الموقرة عن جميع الحراس، مايكون يبي فلوسه،الكوري قبل الاصابه معطوب، مارتنيز مقلب وبيتروس حماس فقط و أمرابط وحمد الله انتهى موسمهم مع الشامخ. المحصلة النصر يشارك بدون أجانب . هل يستطيع أحد منهم أن يقنع المدرب أن يلعب اللقاءات القادمة بدون أجانب ؟".
وتابع" الفريق الوحيد الذي يلعب بدون أجانب هو النصر في هذا الموسم انتهى كل شي، هل نشاهد نصرا مختلفا في الموسم القادم ام يبقى الحال كما هو عليه؟".
وأضاف" أمر آخر استحوا تطلبون دعم وفزعة جماهير وأنتو تتفرجون على فريق أجانبه معطوبين!!"