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تقرير يكشف عدد الأثرياء في الشرق الأوسط والمملكة تتصدر بـ 40 ألف مليونير

Time منذ ساعة
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تقرير يكشف عدد الأثرياء في الشرق الأوسط والمملكة تتصدر بـ 40 ألف مليونير

وكالات (صدى):
أوضح تقرير مؤسسة "نيو وورلد ويلث" المختصة في الدراسات المتعلقة بالثروات أن ما يقارب 390 ألف ثرياً يعيشون في منطقة الشرق الأوسط، يملك كل منهم أصولاً صافية تبلغ مليون دولار أمريكي وأكثر.

وأشار بيان المؤسسة حول الثروات في منطقة الشرق الأوسط لعام 2021 إن اجمالي الثروة الخاصة الموجودة في المنطقة تبلغ نحو 4.3 تريليون دولار أمريكي.

وتابع التقرير أن أن أغلب الأثرياء في الشرق الأوسط يعيشون في المملكة والإمارات و"إسرائيل".

وأضاف التقرير أن40 ألفاً و700 شخص في المملكة يملك كل منهم ما يزيد على مليون دولار، و1960 شخصاً لكل منهم أصول صافية تبلغ 10 ملايين دولار، في حين أن 8 أشخاص يملك كل منهم ما يزيد على مليار دولار.

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صلاح
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حجاب محترم
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أرررررررررفل،كب الرز..

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