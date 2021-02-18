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المرور يعلن عن 10 مخالفات غراماتها 500–900 ريال

Time منذ 11 دقيقة
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المرور يعلن عن 10 مخالفات غراماتها 500–900 ريال

الرياض (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن 10 مخالفات مرورية غراماتها من 500 إلى 900 ريال، ردًّا على استفسارات المواطنين.

وأوضح المرور، أن القيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء، وعدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف، وعدم الوقوف تمامًا عند إشارة أمامك أفضلية في حالة مرور المركبات المُعطاةِ لها الأفضليةُ، وأن ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها، تستوجب غرامة مالية من 500 ريال إلى 900 ريال.

 

وكذلك عدم إعطاء الأفضلية للمركبة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضلية في آنٍ واحد، وعندما لا يكون هناك إشارات أولوية، وعدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي على الطريق الرئيسي في حالة عدم وجود إشارة أفضلية، وعدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه الحركة.

وأيضا عدم إعطاء إشارته الأولويةَ على الإشارات الضوئية، وعدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي داخل الدوار من قبل المركبات التي خارجه، في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن يوجه السير، وقيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها، وزيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف عن الحد المسموح به، وتستوجب غرامة مالية من 500 ريال إلى 900 ريال.

Time واتساب
المرور
مخالفات
غرامات
الإشارات الضوئية

أحدث التعليقات

abdul
كأنها نجمة من نجمات تُوك شُو ، أو توك رَيدْيُو . المقطع ممتاز . باقي رسالتها لا أعرف .
abdul
تبعين المعلايا. ثمرة من ثمار التصهين والتطبيع مع من هو أفسد منهم في الأرض ، النتن ياهو .
abomoshari
ليته يعطيني إياه اسكن فيه مدام انت تاركه بدل الإيجار الي اهلكني
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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