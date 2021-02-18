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بدء تطبيق قرار توطين مهنة المحاماة بحصر المنشآت والكيانات التجارية

Time منذ 20 دقيقة
Views 1317
بدء تطبيق قرار توطين مهنة المحاماة بحصر المنشآت والكيانات التجارية

الرياض (صدى):
كشفت مصادر أن ‏وزارة العدل بدأ في تطبيق قرار توطين مهنة المحاماة ١٠٠٪ والبدء بحصر المنشات والكيانات التجارية التي تحوي غير سعوديين في وظائف ومهام قانونية.

وأضافت المصادر ان مبادرة توطين مهنة المحاماة تستهدف 5 آلاف وظيفة في قطاع المحاماة

وتتحقق أهداف المبادرة عن طريق التنسيق بين الجهات ذات العلاقة من أجل تمكين عملية التوطين في قطاع المحاماة، وإصدار التشريعات والأنظمة لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف ، ومتابعة ورصد أثر التوطين على قطاع المحاماة ، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لمهن المحاماة والاستشارات القانونية ، وتقديم برامج التعمير والتجسير وبرامج دعم التوظيف للمهن المستهدفة.

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المحاماة

أحدث التعليقات

abdul
كأنها نجمة من نجمات تُوك شُو ، أو توك رَيدْيُو . المقطع ممتاز . باقي رسالتها لا أعرف .
abdul
تبعين المعلايا. ثمرة من ثمار التصهين والتطبيع مع من هو أفسد منهم في الأرض ، النتن ياهو .
abomoshari
ليته يعطيني إياه اسكن فيه مدام انت تاركه بدل الإيجار الي اهلكني
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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