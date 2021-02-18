الهلال يخطط للتعاقد مع سامباولي

نواف السالم (صدى):
أفادت تقارير صحفية برازيلية أن نادي الهلال يسعى للتعاقد مع سامباولي خلال الفترة الحالية، لخلافة لوشيسكو الذي رحل بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.
وأوضحت مصادر أن إدارة الهلال تواصلت مع المدرب الأرجنتيني سامباولي، من أجل خلافة لوشيسكو، مضيفة أن مدير أعماله تلقى اتصالات من جانب مسؤولين داخل نادي الهلال، للتفاوض معه بشأن تولي المدرب الأرجنتيني مهمة تدريب الهلال، بحسب جول.
وأشارت إلى أن سامباولي تلقى عرضًا أيضًا من جانب مارسيليا الفرنسي، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن بشأن تدريب الفريق الفرنسي خلال الفترة القادمة.