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الهلال يخطط للتعاقد مع سامباولي

Time منذ 41 دقيقة
Views 1657
الهلال يخطط للتعاقد مع سامباولي

نواف السالم (صدى):
أفادت تقارير صحفية برازيلية أن نادي الهلال يسعى للتعاقد مع سامباولي خلال الفترة الحالية، لخلافة لوشيسكو الذي رحل بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وأوضحت مصادر أن إدارة الهلال تواصلت مع المدرب الأرجنتيني سامباولي، من أجل خلافة لوشيسكو، مضيفة أن مدير أعماله تلقى اتصالات من جانب مسؤولين داخل نادي الهلال، للتفاوض معه بشأن تولي المدرب الأرجنتيني مهمة تدريب الهلال، بحسب جول.

وأشارت إلى أن سامباولي تلقى عرضًا أيضًا من جانب مارسيليا الفرنسي، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن بشأن تدريب الفريق الفرنسي خلال الفترة القادمة.

Time واتساب
الهلال
سامباولي
لوشيسكو

أحدث التعليقات

abdul
كأنها نجمة من نجمات تُوك شُو ، أو توك رَيدْيُو . المقطع ممتاز . باقي رسالتها لا أعرف .
abdul
تبعين المعلايا. ثمرة من ثمار التصهين والتطبيع مع من هو أفسد منهم في الأرض ، النتن ياهو .
abomoshari
ليته يعطيني إياه اسكن فيه مدام انت تاركه بدل الإيجار الي اهلكني
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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