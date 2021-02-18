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قرار من " الموارد البشرية " بتوطين مهن التعليم بالمدارس

Time منذ 48 دقيقة
Views 1821
قرار من " الموارد البشرية " بتوطين مهن التعليم بالمدارس

الرياض (صدى):
قال وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي، إنه سيصدر قريباً قرار توطين مهن التعليم بالمدارس الأهلية.

وأوضح أنه سيتم تمكين طلاب الجامعات وإشراكهم في سوق العمل من خلال قرار العمل المرن، وجاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين واللجنة الوطنية للمهن الاستشارية.

 

وكانت وزارة الموارد البشرية، استكملت دراسة تحسين وضع موظفي الأمن والسلامة المهنية العاملين على عقود الشركات في الوزارات والجهات شبه الحكومية، بالإضافة إلى المتعاقدين مع القطاع الخاص، موضحة :" وضعنا حد أدنى لأجورهم ".

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الموارد البشرية
التعليم
توطين
المدارس
مهن

أحدث التعليقات

abdul
كأنها نجمة من نجمات تُوك شُو ، أو توك رَيدْيُو . المقطع ممتاز . باقي رسالتها لا أعرف .
abdul
تبعين المعلايا. ثمرة من ثمار التصهين والتطبيع مع من هو أفسد منهم في الأرض ، النتن ياهو .
abomoshari
ليته يعطيني إياه اسكن فيه مدام انت تاركه بدل الإيجار الي اهلكني
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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قرار من " الموارد البشرية " بتوطين مهن التعليم بالمدارس
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