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شاهد.. لحظة استهداف 4 أطقم تابعة للحوثيين بجبهة ماس والمخدره

Time منذ 34 دقيقة
Views 1529
شاهد.. لحظة استهداف 4 أطقم تابعة للحوثيين بجبهة ماس والمخدره

فهمي محمد (صدى):
رصد مقطع فيديو، عملية استهداف 4 أطقم تابعة للمليشيات الحوثية الإرهابية بجبهة ماس والمخدره.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار " مفخخة " أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن القوات تمكنت صباح الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار " مفخخة " أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة خميس مشيط.

Time واتساب
اليمن
الحوثيين
ماس
المخدره

أحدث التعليقات

abdul
كلهم على نفس الدقة والطبطبة، رياييلهم حريمهم، اميرهم مأمورهم، وكأن لسانهم كلهم بيقول : أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (68) Al A'araaf
ميزو الطويرقي
حسبي الله ونعم الوكيل من الفتن وكترتها حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
العدناني
الالات الذكية راح تسقط الايدي العاملة ثم تاخذ مكانها ثم نحن امام احد سيناريوهين إما احتلال الالة لسوق العمل ومحاربة الادمي كما في سلسلة ارنولد ( المدمر) أو قايام معسكرين بينهما حرب معسكر ريبلاري متحرر يمجد الانسان ويدعو لاعادته لمكانته الشرعية واعطائه حقوقه من العيش مهيمنا على الكوكب ومعسكر قلة قليلة من الاغنياء تخدمهم الالات يحوزون على ثروة العالم ويرون غيرهم عبء على الكوكب لا يستحقون العيش طبعا ستكون بينهم حروب كما في مسلسل (اكوانتيوم )
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
ابو محمد
نظروا اليه من ناحية الذوق العام ولم ينظروا من الناحية الشرعية

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