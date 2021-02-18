شاهد.. لحظة استهداف 4 أطقم تابعة للحوثيين بجبهة ماس والمخدره

فهمي محمد (صدى):
رصد مقطع فيديو، عملية استهداف 4 أطقم تابعة للمليشيات الحوثية الإرهابية بجبهة ماس والمخدره.
وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار " مفخخة " أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.
وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن القوات تمكنت صباح الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار " مفخخة " أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه مدينة خميس مشيط.