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شاهد.. تعليق فهد المولد على فوز الاتحاد على التعاون 

Time منذ 38 دقيقة
Views 1460
شاهد.. تعليق فهد المولد على فوز الاتحاد على التعاون 

نواف السالم (صدى):
‏علق لاعب الاتحاد، فهد المولد، على فوز فريقه على التعاون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وقال فهد المولد خلال تصريحات تلفزيونية،د عقب المباراة:" كنّا عازمين على الفوز، واستغلينا تعثر فرق الصدارة ".

وأضاف:" متعودين نلعب كل مباراة كمباراة بطولة "، لافتا:"أخذنا 3 نقاط اليوم، بالفعل لم أسجل هذه الفترة والأهم فوز نادي الاتحاد وسأقدم الأفضل خلال الفترة القادمة ".

 

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة، ويواجه الفيصلي الثلاثاء 23 فبراير، بينما توقف التعاون عند النقطة 25، ويلاقي الوحدة الإثنين 22 فبراير.

Time واتساب
الاتحاد
التعاون
فهد المولد

أحدث التعليقات

abdul
كلهم على نفس الدقة والطبطبة، رياييلهم حريمهم، اميرهم مأمورهم، وكأن لسانهم كلهم بيقول : أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (68) Al A'araaf
ميزو الطويرقي
حسبي الله ونعم الوكيل من الفتن وكترتها حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
العدناني
الالات الذكية راح تسقط الايدي العاملة ثم تاخذ مكانها ثم نحن امام احد سيناريوهين إما احتلال الالة لسوق العمل ومحاربة الادمي كما في سلسلة ارنولد ( المدمر) أو قايام معسكرين بينهما حرب معسكر ريبلاري متحرر يمجد الانسان ويدعو لاعادته لمكانته الشرعية واعطائه حقوقه من العيش مهيمنا على الكوكب ومعسكر قلة قليلة من الاغنياء تخدمهم الالات يحوزون على ثروة العالم ويرون غيرهم عبء على الكوكب لا يستحقون العيش طبعا ستكون بينهم حروب كما في مسلسل (اكوانتيوم )
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
ابو محمد
نظروا اليه من ناحية الذوق العام ولم ينظروا من الناحية الشرعية

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