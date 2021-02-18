شاهد.. تعليق فهد المولد على فوز الاتحاد على التعاون 

نواف السالم (صدى):
علق لاعب الاتحاد، فهد المولد، على فوز فريقه على التعاون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال فهد المولد خلال تصريحات تلفزيونية،د عقب المباراة:" كنّا عازمين على الفوز، واستغلينا تعثر فرق الصدارة ".
وأضاف:" متعودين نلعب كل مباراة كمباراة بطولة "، لافتا:"أخذنا 3 نقاط اليوم، بالفعل لم أسجل هذه الفترة والأهم فوز نادي الاتحاد وسأقدم الأفضل خلال الفترة القادمة ".
وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة، ويواجه الفيصلي الثلاثاء 23 فبراير، بينما توقف التعاون عند النقطة 25، ويلاقي الوحدة الإثنين 22 فبراير.