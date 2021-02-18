الأعداد السابقة للصحيفة

‏الاتحاد يحول تأخره أمام التعاون إلى انتصار

Time منذ ساعة
Views 1579
Comment 1
‏الاتحاد يحول تأخره أمام التعاون إلى انتصار

طلال الغامدي (صدى):
فاز فريق الاتحاد، على التعاون، بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

وسجل التعاون هدفًا مبكرًا في الدقيقة 16، عن طريق نجمه عبدالله ساني، فيما سجل الاتحاد هدف التعادل، بواسطة نجمه البرازيلي المتألق رومارينيو، وبالتحديد في الدقيقة 49، وأضاف الاتحاد الهدف الثاني عن طريق لاعبه حمد المنصور، في الدقيقة 68.

 

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة، ويواجه الفيصلي الثلاثاء 23 فبراير، بينما توقف التعاون عند النقطة 25، ويلاقي الوحدة الإثنين 22 فبراير.

Time واتساب
الاتحاد
التعاون

أحدث التعليقات

abdul
كلهم على نفس الدقة والطبطبة، رياييلهم حريمهم، اميرهم مأمورهم، وكأن لسانهم كلهم بيقول : أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (68) Al A'araaf
ميزو الطويرقي
حسبي الله ونعم الوكيل من الفتن وكترتها حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
العدناني
الالات الذكية راح تسقط الايدي العاملة ثم تاخذ مكانها ثم نحن امام احد سيناريوهين إما احتلال الالة لسوق العمل ومحاربة الادمي كما في سلسلة ارنولد ( المدمر) أو قايام معسكرين بينهما حرب معسكر ريبلاري متحرر يمجد الانسان ويدعو لاعادته لمكانته الشرعية واعطائه حقوقه من العيش مهيمنا على الكوكب ومعسكر قلة قليلة من الاغنياء تخدمهم الالات يحوزون على ثروة العالم ويرون غيرهم عبء على الكوكب لا يستحقون العيش طبعا ستكون بينهم حروب كما في مسلسل (اكوانتيوم )
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
ابو محمد
نظروا اليه من ناحية الذوق العام ولم ينظروا من الناحية الشرعية

أخر الأخبار

بالفيديو.. القبض على مواطن حاول سرقة صراف آلي بالمدينة المنورة
بالفيديو.. القبض على مواطن حاول سرقة صراف آلي بالمدينة المنورة
Time منذ دقيقة Views 1019
ما راح تفكر صديقتها تمزح معها مرة ثانية
ما راح تفكر صديقتها تمزح معها مرة ثانية
Time منذ 5 دقائق Views 144
النصر يحسم مستقبل أمرابط للإفلات من عقوبة " فيفا "
النصر يحسم مستقبل أمرابط للإفلات من عقوبة " فيفا "
Time منذ 6 دقائق Views 1318
راح الغداء عليهم
راح الغداء عليهم
Time منذ 6 دقائق Views 176
مدافع يتسبب بهدف غريب في مرماه
مدافع يتسبب بهدف غريب في مرماه
Time منذ 6 دقائق Views 138
الموارد البشرية تزف بشرى سارة للموظفين بشأن الأجور 
الموارد البشرية تزف بشرى سارة للموظفين بشأن الأجور 
Time منذ 21 دقيقة Views 2007
زوجة تطلب الطلاق بسبب حفل الزفاف
زوجة تطلب الطلاق بسبب حفل الزفاف
Time منذ 25 دقيقة Views 325
شاهد.. سخرية واسعة من رونالدو بسبب مباراة بورتو
شاهد.. سخرية واسعة من رونالدو بسبب مباراة بورتو
Time منذ 28 دقيقة Views 1436
شاهد.. لحظة استهداف 4 أطقم تابعة للحوثيين بجبهة ماس والمخدره
شاهد.. لحظة استهداف 4 أطقم تابعة للحوثيين بجبهة ماس والمخدره
Time منذ 34 دقيقة Views 1521
شاهد.. تعليق فهد المولد على فوز الاتحاد على التعاون 
شاهد.. تعليق فهد المولد على فوز الاتحاد على التعاون 
Time منذ 38 دقيقة Views 1454