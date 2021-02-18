‏الاتحاد يحول تأخره أمام التعاون إلى انتصار

طلال الغامدي (صدى):
فاز فريق الاتحاد، على التعاون، بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل التعاون هدفًا مبكرًا في الدقيقة 16، عن طريق نجمه عبدالله ساني، فيما سجل الاتحاد هدف التعادل، بواسطة نجمه البرازيلي المتألق رومارينيو، وبالتحديد في الدقيقة 49، وأضاف الاتحاد الهدف الثاني عن طريق لاعبه حمد المنصور، في الدقيقة 68.
وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 32 نقطة، ويواجه الفيصلي الثلاثاء 23 فبراير، بينما توقف التعاون عند النقطة 25، ويلاقي الوحدة الإثنين 22 فبراير.