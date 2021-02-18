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حقيقة مفاوضات الهلال مع الروماني كوزمين 

Time منذ 15 دقيقة
Views 1427
حقيقة مفاوضات الهلال مع الروماني كوزمين 

ماجد محمد (صدى):
قال المدرب الروماني أولاريو كوزمين:" سأكون سعيدًا بالعودة مرة أخرى إلى نادي ‎الهلال "، موضحا:" لم يصلني أي عروض رسمية في الأيام الماضية ".

‏ وأشار أولاريو كوزمين:" أنا حاليا في فترة راحة بعد نهاية عقدي مع جيانغسو سونينغ "، مبينا:" حصلنا على بطولة الدوري الصيني ".وأوضح:" لدي بعض العروض، لكن لن أتسرع في اختيار محطتي الجديدة، ومفاوضات ‎الهلال سمعت عنها فقط في وسائل الإعلام ".

وتابع أولاريو كوزمين:" لدي علاقة جيدة بالمسؤولين في نادي ‎الهلال، أمضيت وقتا رائعا هناك، وحققت إنجازات جيدة، أتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة ".

Time واتساب
الهلال
مفاوضات
الدوري الصيني
أولاريو كوزمين

أحدث التعليقات

ابوسامي
فيه قرى مافيه كهرباء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
شعيب
بايدن مصمم على وقف الحرب المستمرة من ٦ سنوات

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