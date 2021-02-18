حقيقة مفاوضات الهلال مع الروماني كوزمين 

ماجد محمد (صدى):
قال المدرب الروماني أولاريو كوزمين:" سأكون سعيدًا بالعودة مرة أخرى إلى نادي الهلال "، موضحا:" لم يصلني أي عروض رسمية في الأيام الماضية ".
وأشار أولاريو كوزمين:" أنا حاليا في فترة راحة بعد نهاية عقدي مع جيانغسو سونينغ "، مبينا:" حصلنا على بطولة الدوري الصيني ".وأوضح:" لدي بعض العروض، لكن لن أتسرع في اختيار محطتي الجديدة، ومفاوضات الهلال سمعت عنها فقط في وسائل الإعلام ".
وتابع أولاريو كوزمين:" لدي علاقة جيدة بالمسؤولين في نادي الهلال، أمضيت وقتا رائعا هناك، وحققت إنجازات جيدة، أتمنى لهم التوفيق في الفترة المقبلة ".