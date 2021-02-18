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تعنيف طفل بشكل وحشي في جازان والشرطة تحدد هوية الجاني

Time منذ ساعة
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تعنيف طفل بشكل وحشي في جازان والشرطة تحدد هوية الجاني

جازان (صدى):
تعرض طفل للتعنيف بشكل وحشي على يد أحد من أقاربه بجازان، حيث انتشر مقطع فيديو ظهر فيه رجل يعتدي على الطفل بالضرب المبرح بسلك معدني مما تسبب في تشقق جسده.

وفي التفاصيل ، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لطفل تظهر عليه آثار ضرب وحروق في جسده، فقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تحديد هوية الطفل، وهو مقيم من الجنسية اليمنية (13 عامًا)، وكذلك تحديد هوية المتسبب في إيذائه، الذي أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه أحد أقاربه من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر.

وتم القبض عليه، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، و إحالته إلى فرع النيابة العامة.

Time واتساب
جازان
الشرطة
النيابة العامة
الطفل

أحدث التعليقات

abdul
كلهم على نفس الدقة والطبطبة، رياييلهم حريمهم، اميرهم مأمورهم، وكأن لسانهم كلهم بيقول : أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (68) Al A'araaf
ميزو الطويرقي
حسبي الله ونعم الوكيل من الفتن وكترتها حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
العدناني
الالات الذكية راح تسقط الايدي العاملة ثم تاخذ مكانها ثم نحن امام احد سيناريوهين إما احتلال الالة لسوق العمل ومحاربة الادمي كما في سلسلة ارنولد ( المدمر) أو قايام معسكرين بينهما حرب معسكر ريبلاري متحرر يمجد الانسان ويدعو لاعادته لمكانته الشرعية واعطائه حقوقه من العيش مهيمنا على الكوكب ومعسكر قلة قليلة من الاغنياء تخدمهم الالات يحوزون على ثروة العالم ويرون غيرهم عبء على الكوكب لا يستحقون العيش طبعا ستكون بينهم حروب كما في مسلسل (اكوانتيوم )
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
ابو محمد
نظروا اليه من ناحية الذوق العام ولم ينظروا من الناحية الشرعية

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