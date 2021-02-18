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شاهد.. الشؤون البلدية: رصدنا أكثر من 25 ألف مخالفة للتدابير الوقائية

Time منذ 26 دقيقة
Views 1282
شاهد.. الشؤون البلدية: رصدنا أكثر من 25 ألف مخالفة للتدابير الوقائية

الرياض (صدى):
قال متحدث وزارة الشؤون البلدية والقروية، إن الفرق الرقابية رصدت أكثر من 25 ألف مخالفة للتدابير الوقائية.

وأضاف متحدث " الشؤون البلدية والقروية " خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة:" نحث الجميع في حال رصد أي مخالفة للإجراءات الوقائية المسارعة بالإتصال على 940 ".

وأوضح:" رصدنا تراجع في مخالفات الإجراءات الوقائية للمحال التجارية ".

وكان متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قال إن لقاح أسترازينيكا تم تطويره في جامعة أكسفورد، ثم تحالفت الجامعة مع شركة أسترازينيكا لاستكمال عملية التطوير والتصنيع، وتم استكمال الدراسات المتعلقة بذلك أواخر العام الماضي في نوفمبر 2020.

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مخالفة
الشؤون البلدية
كورونا
الإجراءات الوقائية

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ابوسامي
فيه قرى مافيه كهرباء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
شعيب
بايدن مصمم على وقف الحرب المستمرة من ٦ سنوات

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