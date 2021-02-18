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الصحة: نقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعية

Time منذ ساعة
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الصحة: نقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعية

الرياض (صدى):
أوضحت وزارة الصحة، أن بعض مناطق المملكة ما زالت تسجل ارتفاعا بإصابات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة قائلة : " لا نزال بحالة يقظة لدفع منحنى إصابات فيروس كورونا للتراجع"، وفقًا لقناة " العربية ".

وأشارت الوزارة إلى تجاوز عدد الجرعات المقدمة من لقاح كورونا لنصف مليون جرعة، مضيفة أنه تم إجازة لقاح أسترازينيكا لمكافحة كورونا.

وأضافت : نقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعية، ولكن لينا الإبقاء على الإجراءات الاحترازية وغسل اليدين والتباعد

وأكدت الوزارة على أن المتعافون من كورونا يمكن أن يكتفوا بجرعة واحدة بفضل المناعة الطبيعية.

Time واتساب
وزارة الصحة
فيروس كورونا
لقاح كورونا

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ابوسامي
فيه قرى مافيه كهرباء
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام
شعيب
بايدن مصمم على وقف الحرب المستمرة من ٦ سنوات

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