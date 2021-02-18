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شاهد.. سخرية واسعة من رونالدو بسبب مباراة بورتو

Time منذ 28 دقيقة
Views 1435
شاهد.. سخرية واسعة من رونالدو بسبب مباراة بورتو

وكالات (صدى):
أثار نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو  سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لقطات طريفة في لقاء فريقه ضد مضيفه بورتو في ملعب دراغاو بالبرتغال، حيث خسر اليوفي 2-1.

وتناقل رواد التواصل الاجتماعي بعض الحركات التي قام بها رونالدو خلال المباراة ولم ينجح في التحكم بالكرة خلالها أو تعرض لمواقف محرجة أثارت سخرية كبيرة.

وظهر في إحداها وهو يحاول المراوغة ويقوم بحركات عديدة، بينما مدافع بورتو واقف يراقبه، قبل أن يخطف الكرة منه بسهولة، بينما في الثانية أخذ الكرة وانطلق بها سريعا ورواغ أحد اللاعبين، لكنه اصطدم بزميله ألكس ساندرو دون أن ينتبه.

وفي لقطة أوقف الكرة بصدره، لكن بدل أن يسددها، سدد على ظهر لاعب بورتو، وفي أخرى، بعد أن رواغ، ذهبت الكرة في اتجاه، وهو في اتجاه معاكس. وكانت المباراة بين الأسوأ لرونالدو في بلده البرتغال، إذ لم يعتد أن تنتهي المباراة دون أن يسجل أي هدف.

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بورتو
رونالدو
مباراة

أحدث التعليقات

abdul
كلهم على نفس الدقة والطبطبة، رياييلهم حريمهم، اميرهم مأمورهم، وكأن لسانهم كلهم بيقول : أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ (68) Al A'araaf
ميزو الطويرقي
حسبي الله ونعم الوكيل من الفتن وكترتها حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
العدناني
الالات الذكية راح تسقط الايدي العاملة ثم تاخذ مكانها ثم نحن امام احد سيناريوهين إما احتلال الالة لسوق العمل ومحاربة الادمي كما في سلسلة ارنولد ( المدمر) أو قايام معسكرين بينهما حرب معسكر ريبلاري متحرر يمجد الانسان ويدعو لاعادته لمكانته الشرعية واعطائه حقوقه من العيش مهيمنا على الكوكب ومعسكر قلة قليلة من الاغنياء تخدمهم الالات يحوزون على ثروة العالم ويرون غيرهم عبء على الكوكب لا يستحقون العيش طبعا ستكون بينهم حروب كما في مسلسل (اكوانتيوم )
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
ابو محمد
نظروا اليه من ناحية الذوق العام ولم ينظروا من الناحية الشرعية

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