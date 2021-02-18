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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ 53 دقيقة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 60.08 نقطة ليقفل عند مستوى 9024.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 475 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 98 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، والمصافي، وعذيب للاتصالات، وإم آي إس، وأسمنت نجران الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الكابلات السعودية، والباحة، ومسك، ومجموعة الحكير، والسعودي الفرنسي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 5.19%.

فيما كانت أسهم شركات تكوين، ومدينة المعرفة، ولازوردي، وأنابيب، والكابلات السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات المصافي، والجوف، والكابلات السعودية، وتكوين، وأنابيب هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 410.66 نقاط ليقفل عند مستوى 27456.00 نقطة، وبتداولات بلغت 72 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 590 ألف سهم تقاسمتها 1701 صفقة.

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مؤشر سوق الأسهم

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
موضوع رائع
عادل عبدالحي حمزة
عليكم بالقوة
عادل عبدالحي حمزة
يستاهل
ماجد بن هادي
عمل الواجب مع الهلال واحضر لهم ثلاث بطولات شكرا رازفان
عادل عبدالحي حمزة
الحمد لله

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