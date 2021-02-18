بالفيديو.. العميري: لا دليل على تلفظ حسين عبدالغني على سيبا بكلمة عنصرية

ماجد محمد (صدى):
قال الناقد الرياضي، محمد العميري، إنه لا يوجد أي دليل على إدانة المدير التنفيذي لنادي النصر، حسين عبدالغني، بتلفظه بكلمة عنصرية ضد لاعب نادي الشباب سيبا خلال المباراة التي جمعت بين النصر والشباب.
وأضاف، خلال حديثه في برنامج "المنتصف" المذاع على قناة "الإخبارية"، أن مراقب المباراة هو الوحيد الذي قد يكون لديه دليل على إدانة "عبدالغني" إلا أنه حتى الآن لم يتضح أي دليل إدانة ضده.
يذكر أن رئيس نادي الشباب،خالد البلطان اتهم "عبدالغني" بتوجيه كلمات عنصرية ضد لاعب الشباب سيبا في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.