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«الموارد البشرية» توضح عواقب عدم تطبيق ضوابط برنامج حماية الأجور

Time منذ ساعة
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«الموارد البشرية» توضح عواقب عدم تطبيق ضوابط برنامج حماية الأجور

الرياض (صدى):
بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، عواقب عدم الامتثال للشروط التنظيمية لبرنامج حماية الأجور.

وقالت الوزارة إنه في حالة عدم الامتثال للضوابط التنظيمية لبرنامج حماية الأجور يتم اتخاذ أربعة تدابير وهي إما نصح وإرشاد أو تنبيه أو إنذار كتابي أو ضبط مخالفة.

وأضافت أنه حين يتم ضبط مخالفة سيتم عمل التالي إيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة التابع لها المحل مخاطبة الجهات الحكومية بإغلاق المحل عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل وتعتمد التدابير بحسب طبيعة المخالفات.

وتابعت أنه مع التنبيه أو الإنذار الكتابي، سيتم إشعار الجهات الحكومية التابعة لإمارة المنطقة كالأمانة البلدية وفرع وزارة التجارة والمديرية العامة للجوازات في حال وجود مخالفات أخرى تقع ضمن النطاق الإشرافي لهذه الجهات.

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الجهات الحكومية
نظام العمل
حماية الأجور
وزارة الموارد البشرية

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
موضوع رائع
عادل عبدالحي حمزة
عليكم بالقوة
عادل عبدالحي حمزة
يستاهل
ماجد بن هادي
عمل الواجب مع الهلال واحضر لهم ثلاث بطولات شكرا رازفان
عادل عبدالحي حمزة
الحمد لله

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