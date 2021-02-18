الأعداد السابقة للصحيفة

«التأمينات» توضح الضوابط النظامية لتسجيل العمال وسداد المستحقات

Time منذ 11 دقيقة
Views 1271
Comment 1
«التأمينات» توضح الضوابط النظامية لتسجيل العمال وسداد المستحقات

الرياض (صدى):
أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، الضوابط التي فرضها النظام في سبيل ضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات.

وذكرت مؤسسة التأمينات، أن النظام أوجب على بعض الجهات عند تقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها أن تلزمه بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تثبت أن منشأته مسجلة في المؤسسة، وأنه أوفى بجميع التزاماته تجاهها ، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام.

وذلك يشمل الحالات التالية :عند تقدم صاحب العمل لتسلم مستحقاته وفقا للإجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل، عند تقدم صاحب العمل بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة.

آو عند تقدمه بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو إضافة أي بيان عليه، وعند تقدمه بطلب تسلم الإعانة المقررة له من الدولة، النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل.

بالإضافة إلى التقدم إلى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج، والتقدم بطلب الموافقة على الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.

 

Time واتساب
التأمينات
صاحب العمل
المستحقات
المؤسسة العامة للتأمينات

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
رائع
ع. س. ع
طيب وبعدين الله من السماجة لايقارن حتى انت من تقارن نفسك فيه من العمالقة لست سوى لاعب مغمور لم نعرف انك كنت لاعب الا بعد تركك لكرة القدم عندما ظهرت في البرامج الرياضية وقالو اللاعب السابق حاتم خيمي والا قبل ما احد داري عنك الترزز والمحاولة الخروج بشيء مختلف في التشبية بعض الأحيان يكون ساذج وغير مقبول بل غير مهضوم
عادل عبدالحي حمزة
أنتبهوا أيها الرجال
عادل عبدالحي حمزة
تمام
عادل عبدالحي حمزة
معلومات مفيدة

أخر الأخبار

العثور على مفقود سبعیني في الدوادمي
العثور على مفقود سبعیني في الدوادمي
Time منذ 5 دقائق Views 1167
«التأمينات» توضح الضوابط النظامية لتسجيل العمال وسداد المستحقات
«التأمينات» توضح الضوابط النظامية لتسجيل العمال وسداد المستحقات
Time منذ 11 دقيقة Views 1271
مسنة تقتل زوجها بسبب شاحن آيباد
مسنة تقتل زوجها بسبب شاحن آيباد
Time منذ 16 دقيقة Views 287
رجيم جديد يعتمد على تناول الأكل بكثرة
رجيم جديد يعتمد على تناول الأكل بكثرة
Time منذ 20 دقيقة Views 1277
رئيس الوحدة السابق: بانيجا مثل محمد عبده لايجوز مقارنته بغيره
رئيس الوحدة السابق: بانيجا مثل محمد عبده لايجوز مقارنته بغيره
Time منذ 26 دقيقة Views 1633
تظاهرات ضد "التوغل" التركي في كردستان
تظاهرات ضد "التوغل" التركي في كردستان
Time منذ 30 دقيقة Views 1462
امرأة تكتشف خيانة زوجها من خلال صورة في مرآة
امرأة تكتشف خيانة زوجها من خلال صورة في مرآة
Time منذ 35 دقيقة Views 725
الهيئة العامة للطيران المدني تعلن عن وظيفة شاغرة
الهيئة العامة للطيران المدني تعلن عن وظيفة شاغرة
Time منذ 41 دقيقة Views 1481
بالفيديو.. رد فعل لاعب لايبزيغ عندما انفرد محمد صلاح بمرمى فريقه
بالفيديو.. رد فعل لاعب لايبزيغ عندما انفرد محمد صلاح بمرمى فريقه
Time منذ 46 دقيقة Views 1743
بالفيديو.. نصائح يجب على الأمهات مراعاتها بشأن المذاكرة عن بعدُ
بالفيديو.. نصائح يجب على الأمهات مراعاتها بشأن المذاكرة عن بعدُ
Time منذ ساعة Views 1615