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بالفيديو.. استشاري يطالب بإرتداء كمامتين لمواجهة كورونا

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. استشاري يطالب بإرتداء كمامتين لمواجهة كورونا

الرياض (صدى):
أكد استشاري الطب الباطني الدكتور علي بالحارث، على ضرورة الحرص على تلقي اللقاح المُضاد لفيروس "كورونا" مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال بالحارث لـ قناة "الإخبارية"، إن الفترة المقبلة ستكون مفصلية بحيث يجب فيها تلقي اللقاح، ثم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وأشار إلى أن العادات غير الصحية وتجاهل الاحترازات تسببا في عودة انتشار الفيروس، مؤكدا أن إحدى الدراسات توصلت إلى أن ارتداء كمامتين يمنع انتشار كورونا بنسبة 96 %.

كما أكد على ضرورة إحكام الكمامة على الوجه أو ارتداء كمامتين حتى يتجنب الجميع انتشار الوباء.

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كورونا
فيروس كورونا
كمامة
الإجراءات الاحترازية
علي بالحارث

أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
رائع
عادل عبدالحي حمزة
أنتبهوا أيها الرجال
عادل عبدالحي حمزة
تمام
عادل عبدالحي حمزة
معلومات مفيدة
مغرد
بيض الله وجيهكم دقوا خشمه الخبيث

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