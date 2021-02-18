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راموس يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد

Time منذ 44 دقيقة
Views 1566
راموس يقترب من تجديد عقده مع ريال مدريد

وكالات (صدى):
كشفت تقارير إسبانية، اليوم الخميس،، أن سيرجيو راموس، أصبح مقترب لتجديد عقده مع ريال مدريد.

وذكرت التقارير أن القائد كان يفكر مليا في الفترة الأخيرة بشأن موقفه ويوازن بين مزايا وعيوب رحيله عن النادي الملكي، إذ أن رحيله عن إسبانيا يعني تعلم لغة جديدة وثقافة مختلفة وإيجاد مدرسة جديدة لأطفاله والابتعاد عن موطنه الأصلي إشبيلية.

وأضافت أنه على الرغم من أن راموس يعتقد أنه يجب أن يكسب على الأقل نفس ما يكسبه الآن لتجديد عقده، لكنه يفكر للمرة الأولى في قبول عرض فلورنتينو بيريز مع تخفيض راتبه، وهو ما رفضه من قبل بشدة.

وأشارت إلى أن بيريز عرض عليه التجديد لمدة عامين إضافيين، لكن راتبه كان لا بد من تخفيضه بنسبة 10%. وهذا يعني أنه سيستمر في الحصول على 10.8 مليون يورو صافية سنويا، ورغم أنه طلب المزيد في البداية لكنه غير رأيه الآن.

 

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ريال مدريد
راموس
بيريز

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
كجمغلو
لاحــــــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيـــــــــــــــــــــــم ..... الله يحفظ الجميع
كجمغلو
اووووك
كجمغلو
هذا خائن للأمانه ولدينه ووطنه والقسم
كجمغلو
الشلة ذو الاصول الايرانية في الكويت ينشروا فسادهم بقوة

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