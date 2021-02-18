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تراجع أسعار الذهب في المملكة

Time منذ 3 ساعات
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تراجع أسعار الذهب في المملكة

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار الذهب في المملكة اليوم الخميس 18 فبراير 2021، متأثرة بالتراجع العالمي للمعدن النفيس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 214 ريالا (57.07 دولار)، مقارنة بنحو 216.54 ريال (57.74 دولار)، في تعاملات أمس.

كما تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 187.25 ريال (49.93 دولار)، مقابل نحو 189.47 ريال (50.53 دولار)، أمس.

وشملت التراجعات سعر الجرام عيار 18 إلى نحو 160.50 ريال (42.80 دولار)، مقابل نحو 162.40 ريال (43.31 دولار)، أمس.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 124.84 ريال (33.29 دولار)، مقابل نحو 126.31 ريال (33.68 دولار)، أمس الأربعاء.

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الذهب
أسعار الذهب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
كجمغلو
لاحــــــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيـــــــــــــــــــــــم ..... الله يحفظ الجميع
كجمغلو
اووووك
كجمغلو
هذا خائن للأمانه ولدينه ووطنه والقسم
كجمغلو
الشلة ذو الاصول الايرانية في الكويت ينشروا فسادهم بقوة

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