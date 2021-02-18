إلزام القادمين إلى الكويت بالحجر المؤسسي في الفنادق المحلية

خالد الظفيري (صدى):
قررت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت إلزام جميع الركاب القادمين إليها بالحجر المؤسسي الالزامي في أحد الفنادق المحلية على نفقتهم الخاصة.
وذكر أن مدة الحجر للقادمين من الدول المحظورة 14 يوما، بينما مدة الحجر الإلزامي للدول الغير محظورة 7 أيام، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
ودعت الطيران المدني في الكويت القادمين إليها إلى التسجيل في منصة " كويت مسافر " او منصة " بالسلامة ".
ونبهت بأن الركاب القادمين إليها يتحملون تكلفة إجراء عدد (2) فحص PCR على أن يتم تحصيل التكلفة من خلال منصة " كويت مسافر " او شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية.