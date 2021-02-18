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إلزام القادمين إلى الكويت بالحجر المؤسسي في الفنادق المحلية

Time منذ ساعة
Views 1576
إلزام القادمين إلى الكويت بالحجر المؤسسي في الفنادق المحلية

خالد الظفيري (صدى):
قررت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت إلزام جميع الركاب القادمين إليها بالحجر المؤسسي الالزامي في أحد الفنادق المحلية على نفقتهم الخاصة.

وذكر أن مدة الحجر للقادمين من الدول المحظورة 14 يوما، بينما مدة الحجر الإلزامي للدول الغير محظورة 7 أيام، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

ودعت الطيران المدني في الكويت القادمين إليها إلى التسجيل في منصة " كويت مسافر " او منصة " بالسلامة ".

ونبهت بأن الركاب القادمين إليها يتحملون تكلفة إجراء عدد (2) فحص PCR على أن يتم تحصيل التكلفة من خلال منصة " كويت مسافر " او شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية.

 

 

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الكويت
الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت
فحص PCR
منصة كويت مسافر

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا ولا يبلابنا
كجمغلو
لاحــــــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيـــــــــــــــــــــــم ..... الله يحفظ الجميع
كجمغلو
اووووك
كجمغلو
هذا خائن للأمانه ولدينه ووطنه والقسم
كجمغلو
الشلة ذو الاصول الايرانية في الكويت ينشروا فسادهم بقوة

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