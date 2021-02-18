باريس سان جرمان يحدد المقابل للتنازل عن خدمات مبابي

وكالات (صدى):
كشفت تقارير فرنسية المقابل الذي حددته إدارة نادي باريس سان جرمان للتنازل عن خدمات كيليان مبابي.
وجاء ذلك بعد أن تمكن مبابي من سحق كتيبة رونالد كومان مدرب برشلونة 3 أهداف في مباراة، الثلاثاء الماضي.
وأشارت التقارير إلى أن إدارة باريس سان جرمان ستطلب 200 مليون يورو للتنازل عن خدمات كيليان مبابي، لا سيما بعدما زادت قيمته إثر الأداء الرائع وهز شباك برشلونة في التشامبيونزليغ.
وأوضحت التقارير عدم وجود أي ناد في الوقت الحالي، يستطيع دفع هذه القميه التي يطمح باريس في الحصول عليها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أندية كرة القدم وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويذكر أن مبابي يتقاضى 30 مليون يورو سنويًا، الأمر الذي سيعقد قيمة صفقة انتقاله لأي ناد يريد الاستعانة بخدماته في خط الهجوم.