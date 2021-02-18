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القيادة تهنئ رئيسة نيبال الديمقراطية الفيدرالية بذكرى يوم الديمقراطية لبلادها

Time منذ 41 دقيقة
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القيادة تهنئ رئيسة نيبال الديمقراطية الفيدرالية بذكرى يوم الديمقراطية لبلادها

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة بيديا ديفي بنداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيدة بيديا ديفي بنداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية، بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

سعووود
ما اعلم كيف هذا الشخص اصبح محلل رياضي .. لا منطق سليم ولا اسلوب سليم و غثيييييييث
ابوبدر
اتمنى والله البدء بمعاقبة صاحب السيارة اول شيء.. حتى اذا فيها احد يفترض يتم اغلاق الابواب من الداخل.
رااايق
وأشار العلماء إلى أن الأولوية المطلقة "بالطبع هي سلامة المتطوعين، لا أحد منا يريد القيام بذلك إذا كان هناك أي خطر ملموس".*** لا يااا شيخ قولوا قسم ***!!!!!!!!!!!! الناس ( العالم ) مو ناقصين أنتشار جديد يكون هالمرة من عندكم **** ماهو كفاية اللي جانا من الصين وماحنا مترقعين ** و الحين ** أنتوا تبون تزيدون الطين بله ***!!!! ماهي الدنيا مطينة بطين ** هههههههههه وهاعلماء بدل مايفيدون الناس والعالم ** بينكبونا بعلمهم *** أقول عضوا عالشحم وبلاش من التجارب اللي بتجيب العيد *** قال علماء قال *** هههههههه
أوقات ضائعة
من رأى مبتلًى فقال : " الحمدُ للهِ الذي عافاني مما ابتلاكَ به ، و فضَّلني على كثيرٍ ممن خلق تفضيلًا " ، لم يُصِبْهُ ذلك البلاءُ الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 2737 | خلاصة حكم المحدث : صحيح اللهم استرنا فوق الارض و تحت الارض و يوم العرض
د محمد ماجد بخش
عندما يمثل عدد البروتونات في ذرة العنصر الممثلة بالعدد الذري لعدد العناصر الممثلة ابتداءا من العنصر الأول العنصر الذي له العدد الذري 1 فإن عدد البروتونات هو عدد دوري شأنه شأن عدد العناصر أو الأنوية الممثلة بعدد العناصر حيث الثقل الفراغي العددي الذي يمثل جانبا من الثقل المغناطيسي للكتلة بدلالة عددية منتظمة مرتبطة بتمثيل درجات الكتلة الفراغية بدلالة مغناطيسية ينقصها التمثيل الصحيح لأنها مرتبطة بالمجال المكمل لدرجة الثبات والاستقرار لجميع الوحدات الممثلة لوحدات العناصر في سلسلة العرض التي لا علاقة لها بالدورية أو الوحدات تحت الذرية المستقلة عدديا لأن التأثير مجمل وشامل وكامل في محيط الذرة على مستوى العدد المحدد لهذا التأثير وتلك الدرجة ومنها تمثيل درجات الارتباط الممثلة بتحديد درجات الثقل الممثلة لدرجات الثقالة المحددة لمحيط الذرة بدلالة عدد الوحدات الممثلة لمحيطها المكافيء بالعدد الممثل المكافيء لوحدة الثقل وليس وحدات الثقالة العددية المنتظمة إلى على مستوى تمثيل مجموع الذرات المركزية الممثلة لوحدة العنصر الممثل والمكافئة لعدد وحدات العناصر العددية الممثلة لثقالة وحدات العناصر الذرية الممثلة بمجموع ثقلها المغناطيسي المكافيء الممثل لدرجة الارتباط بدلالة التناظر والتقابل والتكافؤ والتساوي والتكامل العددي الممثل بفترة تمثيل البناء الممثلة بالثقافة الفراغية الممثلة لدرجات الثقل العددية

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