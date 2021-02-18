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مجالس صغيرة وصدور وسيعة
منذ 9 دقائق
269
(صدى):
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أحدث التعليقات
هادي القحطاني
كلام جميل لكن من حب ربنا استحى من خشيتة يا خشاب وتوبة مابقي من العمر شي
هادي القحطاني
لازم يكون هناك رقم لكل قطعة وجرد اخر السنه وحصر للمتلوف وبين المفقود ويا ويلك ويا سواد لليلك يا خاين الامانة
رااايق
إنا لله وإنا إليه راجعون ** الله يرحمهم ويرحم موتى المسلمين ***
خالد ولد اللسيب
والله يكرمون غماس بريدة من هذه الجرثومه
شيخين1
والله من الدجة ماتدري وين الله حاطك فية
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