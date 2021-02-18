تويتر: لن يُسمح بعودة حساب ترامب حتى لو ترشح للرئاسة مرة أخرى

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه لن ينوي العودة مرة أخرى لموقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، بعد حجب حسابه.
وأوضح ترامب أنه يفكر في إطلاق منصة للتواصل الاجتماعي خاصة به، بعد حجب حساب بشكل دائم بسبب خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف بين مؤيديه ومعارضيه.
ومن جانبه أوضح " نيد سيغال" المدير المالي لشركة تويتر، أنه لن يسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعودة إلى المنصة حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز به.
وكان قد تم تعليق حسابات ترامب في كل من “فيسبوك” و”سناب” و”يوتيوب” بعد أن اقتحم مناصروه مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي.