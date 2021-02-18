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تويتر: لن يُسمح بعودة حساب ترامب حتى لو ترشح للرئاسة مرة أخرى

Time منذ ساعة
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تويتر: لن يُسمح بعودة حساب ترامب حتى لو ترشح للرئاسة مرة أخرى

واشنطن (صدى):
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه لن ينوي العودة مرة أخرى لموقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، بعد حجب حسابه.

وأوضح ترامب أنه يفكر في إطلاق منصة للتواصل الاجتماعي خاصة به، بعد حجب حساب بشكل دائم بسبب خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف بين مؤيديه ومعارضيه.

ومن جانبه أوضح " نيد سيغال" المدير المالي لشركة تويتر، أنه لن يسمح للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالعودة إلى المنصة حتى لو ترشح للمنصب مرة أخرى وفاز به.

وكان قد تم تعليق حسابات ترامب في كل من “فيسبوك” و”سناب” و”يوتيوب” بعد أن اقتحم مناصروه مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي.

Time واتساب
أمريكا
ترامب

أحدث التعليقات

هادي القحطاني
كلام جميل لكن من حب ربنا استحى من خشيتة يا خشاب وتوبة مابقي من العمر شي
هادي القحطاني
لازم يكون هناك رقم لكل قطعة وجرد اخر السنه وحصر للمتلوف وبين المفقود ويا ويلك ويا سواد لليلك يا خاين الامانة
رااايق
إنا لله وإنا إليه راجعون ** الله يرحمهم ويرحم موتى المسلمين ***
خالد ولد اللسيب
والله يكرمون غماس بريدة من هذه الجرثومه
شيخين1
والله من الدجة ماتدري وين الله حاطك فية

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