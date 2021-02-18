الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ ساعة
Views 1605
Comment 1
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق(القصيم، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة ،نجران). كما نشط الرياح السطحية على شمال وشرق ووسط المملكة مصحوبه بانخفاض في درجات الحرارة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة تصل الى 55كم/ساعة. على الجزئيين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من من متر ونصف الى مترين تصل إلى ثلاث امتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزئيين الأوسط والجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية تتحول مساء شماليه غربيه بسرعة 18-45 كم/ساعة ، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج الى م

Time واتساب
المملكة

أحدث التعليقات

هادي القحطاني
كلام جميل لكن من حب ربنا استحى من خشيتة يا خشاب وتوبة مابقي من العمر شي
هادي القحطاني
لازم يكون هناك رقم لكل قطعة وجرد اخر السنه وحصر للمتلوف وبين المفقود ويا ويلك ويا سواد لليلك يا خاين الامانة
رااايق
إنا لله وإنا إليه راجعون ** الله يرحمهم ويرحم موتى المسلمين ***
خالد ولد اللسيب
والله يكرمون غماس بريدة من هذه الجرثومه
شيخين1
والله من الدجة ماتدري وين الله حاطك فية

أخر الأخبار

مجالس صغيرة وصدور وسيعة
مجالس صغيرة وصدور وسيعة
Time منذ 8 دقائق Views 252
بالفيديو.. شاب يحبط سرقة سيارة بالرياض
بالفيديو.. شاب يحبط سرقة سيارة بالرياض
Time منذ 23 دقيقة Views 1754
انسحاب راع جديد من دوري المحترفين بسبب كورونا
انسحاب راع جديد من دوري المحترفين بسبب كورونا
Time منذ 42 دقيقة Views 1931
حبس "رقيب" تاجر بأسلحة الحرس الوطني الكويتي
حبس "رقيب" تاجر بأسلحة الحرس الوطني الكويتي
Time منذ 55 دقيقة Views 769
موقف المنزل الذي تنازل عنه الورثة من ضريبة التصرفات العقارية
موقف المنزل الذي تنازل عنه الورثة من ضريبة التصرفات العقارية
Time منذ ساعة Views 1724
تويتر: لن يُسمح بعودة حساب ترامب حتى لو ترشح للرئاسة مرة أخرى
تويتر: لن يُسمح بعودة حساب ترامب حتى لو ترشح للرئاسة مرة أخرى
Time منذ ساعة Views 1683
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
Time منذ ساعة Views 1605
السفارة الأمريكية تذكر برحلة الأمير سلطان بن سلمان للفضاء بعد إطلاق مسبار الأمل
السفارة الأمريكية تذكر برحلة الأمير سلطان بن سلمان للفضاء بعد إطلاق مسبار الأمل
Time منذ ساعتين Views 1788
الكهرباء لمواطن اشتكى نقل أعمدة ضغط عالي لمكان خطأ: " المقاول السبب "
الكهرباء لمواطن اشتكى نقل أعمدة ضغط عالي لمكان خطأ: " المقاول السبب "
Time منذ ساعتين Views 2060
" الدفاع الأمريكية " تدين اعتداءات الحوثي على المملكة
" الدفاع الأمريكية " تدين اعتداءات الحوثي على المملكة
Time منذ ساعتين Views 1779