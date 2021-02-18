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إغلاق مؤقت لطريق الهدا في الاتجاهين
منذ 6 دقائق
1184
الطائف (صدى):
أعلنت وزارة النقل، ممثلة بإدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، إغلاق طريق عقبة الهدا بسبب هطول الأمطار.
ولا يزال الإغلاق مستمرًا لحين توقف هطول الأمطار والتأكد من سلامة الطريق بكلا الاتجاهين.
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الطائف
الأمطار
وزارة النقل
أحدث التعليقات
Reem
مايسوئ قضية عشان عباية بعض البنات مدري كيف يفكرون
وليد 6226
الله يحفظه هذا يخاف عليك لكن للاسف اللي يخاف عليك صار عدو لك اذا نصحك
بدر بدير
عندما يجلس الشيطان متربعاً على قلب آدمي تكون هذه النتيجة .... لا حول ولا قوة الا بالله ... كيف بس يجيهم النوم من قتل إنسان ؟ وبعد طفل وتلذذ بأنينه وتحت التعذيب ثم حرقه بالنار ... فعلا هذا زمان لا يعلم المقتلول لما قُتل .. عليهم غضب الله ولعنته والناس أجمعين .
مغرد
والله والله والله لتندمين لا كبرتي وتقولين صادق كان يخاف عليه لا تخسرين من يغار عليك اخوك من لحمك ودمك اسحبي دعواك وتعوذي من الشيطان اخوك في صالحك وليس ضدك المفروض تزعلين لمن ما يغار عليك
sqon 123
الدوري يقول تعال..... ياهلال حس ياااهلال حس مايبي غيرك، انت الكفووو بس حس ياااهلال
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