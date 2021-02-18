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اليمن: ميليشيا الحوثي ماضية في تعميق الكارثة الإنسانية

Time منذ ساعة
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اليمن: ميليشيا الحوثي ماضية في تعميق الكارثة الإنسانية

صنعاء‎ (صدى):
صرحت الحكومة اليمنية، بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لا تقيم وزناً للجهود الأممية والدولية لإحلال السلام، ولم تلتفت يوماً لمعاناة الشعب اليمني التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعالها الحرب أواخر العام 2014 م.

وأكدت الحكومة اليمنية في اجتماع أمس الأربعاء، أن الميليشيا الإرهابية ماضية في تعميق الكارثة الإنسانية خدمة لأجندة ومشروع إيران التخريبي في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى التعامل بمسؤولية مع سلوك هذه الميليشيا الإرهابية.

وقدم وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الفريق محمد المقدشي، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة إحاطة إلى اجتماع الحكومة حول التصعيد العسكري للميليشيا باتجاه مأرب.

وأشادت الحكومة اليمنية بالإسناد الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة في معركة مواجهة المشروع الإيراني، مستنكرةً بشدة استهداف ميليشيا الإرهاب للمطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة.

كما قدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك، إحاطة للاجتماع حول نتائج لقاءاته مع المبعوثين الأممي والأمريكي، وكذلك مع عدد من المسؤولين الدوليين لاطلاعهم على ما وراء التصعيد الحوثي مع كل تحركات نحو الحل السياسي، وأهمية الضغط على إيران إذا كانت هناك نوايا جادة.

Time واتساب
اليمن
الحوثي
ميليشيا
الكارثة الإنسانية

أحدث التعليقات

Reem
مايسوئ قضية عشان عباية بعض البنات مدري كيف يفكرون
وليد 6226
الله يحفظه هذا يخاف عليك لكن للاسف اللي يخاف عليك صار عدو لك اذا نصحك
بدر بدير
عندما يجلس الشيطان متربعاً على قلب آدمي تكون هذه النتيجة .... لا حول ولا قوة الا بالله ... كيف بس يجيهم النوم من قتل إنسان ؟ وبعد طفل وتلذذ بأنينه وتحت التعذيب ثم حرقه بالنار ... فعلا هذا زمان لا يعلم المقتلول لما قُتل .. عليهم غضب الله ولعنته والناس أجمعين .
مغرد
والله والله والله لتندمين لا كبرتي وتقولين صادق كان يخاف عليه لا تخسرين من يغار عليك اخوك من لحمك ودمك اسحبي دعواك وتعوذي من الشيطان اخوك في صالحك وليس ضدك المفروض تزعلين لمن ما يغار عليك
sqon 123
الدوري يقول تعال..... ياهلال حس ياااهلال حس مايبي غيرك، انت الكفووو بس حس ياااهلال

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